¿No se desplomó? Así se vivió la tensión al interior del elevador en Plaza Mítikah

na grabación desde el interior del elevador muestra a los ocupantes atrapados unos minutos, sin un desplome abrupto, aunque algunos resultaron lesionados.

El pasado miércoles 12 de agosto de 2025 se registró el desplome de un elevador en Plaza Mítikah, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, dejando dos personas lesionadas. Autoridades locales atendieron de inmediato a los afectados y tomaron medidas de seguridad.

Sin embargo, un supuesto video desde el interior del elevador, el cual se difundió en redes sociales, desmiente que el elevador se haya desplomado de manera precipitada, aunque sí causó lesiones.

¿No hubo desplome?

Según el reportero Raúl Gutiérrez, quien difundió en su cuenta de X la grabación desde el interior del elevador, se puede observar a tres personas que se quedaron encerrados por unos minutos. Se trataba de una falla mecánica y los ocupantes realizaron algunas acciones para salir de ahí.

Al final del video, se puede observar que las personas salen tranquilamente del elevador. Sin embargo, todavía falta reconocer si estas personas del video coinciden con las víctimas del desplome. Por otro lado, aunque no se sabe si fue un desplome o una caída escalonada, los internautas denunciaron la falta de mantenimiento en la plaza.

Caída de elevador en CDMX

Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez brindó atención médica a un hombre de 47 años y una mujer de 60, quienes presentaron posibles luxaciones en cabeza y fémur izquierdo, así como contusiones. Ambos fueron trasladados a un hospital cercano para su atención.

Por instrucciones del alcalde Luis Mendoza, la plaza fue evacuada y suspendió actividades hasta que se subsanaran las fallas detectadas. Se estableció un perímetro de seguridad y se exigieron cartas responsivas emitidas por un Director Responsable de Obra y un oficial responsable, garantizando el cumplimiento de normas estructurales y de instalaciones.

“Las grabaciones de las cámaras de seguridad corroboraron que en ningún momento se presentó un desplome que comprometiera la integridad de las personas y que los usuarios pudieron salir por su propia cuenta del elevador”, mencionó en un comunicado la administración de la Plaza.