¿Cómo va la audiencia del Bronco?; Fiscalía Anticorrupción va solo contra el ex gobernador por la requisa de Ecovía

La audiencia en contra del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” por el caso de abuso de autoridad por la requisa de Ecovía se reanudó, este lunes, cerca de las 09:45 horas.

El viernes se celebraba la diligencia; sin embargo, se suspendió a petición de la defensa del Bronco por los problemas de salud que presentó el ex mandatario estatal.

Trascendió que la Fiscalía Anticorrupción solo busca imputar por el delito de abuso de autoridad al ex gobernador de la entidad y no a los ex funcionarios de su gabinete que eran mencionados en la carpeta, Jorge Longoria, ex titular de la Agencia Estatal del Transporte, así como Manuel González Fernández, ex director de Metrorrey y Roberto Russildi, ex secretario de Desarrollo Sustentable.

Actualmente, Jaime Heliodoro “N” se encuentra internado en el Penal de Apodaca acusado del delito de uso de aportaciones ilícitas para su campaña presidencial en 2018.