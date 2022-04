Encuentran a familia desaparecida en NL en un pozo

Diez meses después de que se hubiera reportado la desaparición de Gladys Cristina Pérez y de sus dos hijos, este martes 12 de abril, las autoridades de Nuevo León dieron por terminada la búsqueda.

Según los primeros indicios, la familia desaparecida en junio de 2021, habría sufrido accidente vial en un auto amarillo para posteriormente caer en pozo de agua en el kilómetro 174 de la Carretera a Laredo, en el municipio de Anáhuac, Nuevo León.

Las autoridades procederán ahora a realizar las pertinentes pruebas de ADN. Aparentemente no tienen huellas de violencia según los primeros reportes.

Mapa En el municipio de Anáhuac encontraron el auto. (Cortesía)

La alerta por la desaparición de la familia

Gladys Cristina Pérez Sánchez, una empleada de 39 años de un distrito escolar de Laredo, y sus dos hijos, John Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9, desaparecieron el 13 de junio de 2021. Desde entonces, su familia y el FBI intentaron dar con el paradero.

Antes de su desaparición, la familia estaba visitando a parientes en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, aproximadamente a 136 kilómetros al sur de Laredo, Texas.

Partieron aproximadamente a las 15:40 horas hacia su residencia en Laredo en un Chevrolet Sonic 2014 amarillo con placas de Texas NBX-4740.

Los investigadores creen que la familia probablemente desapareció en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en el kilómetro 100 de Vallecillo, lugar donde las desapariciones han incrementado.

Descripción de la familia

La madre tiene ojos marrones, cabello largo y negro, mide aproximadamente 5 pies de altura y pesa aproximadamente 150 libras. Vestía una polo verde y jeans azules. Su hijo tiene ojos marrones, cabello corto y pelirrojo, mide aproximadamente 5′8 “y pesa aproximadamente 180 libras. Fue visto por última vez con una camiseta azul.

La hija tiene ojos marrones, cabello largo, negro y rizado, mide aproximadamente 4′10 “de altura y pesa aproximadamente 130 libras. Fue vista por última vez con una camiseta a rayas.

No había indicios de que la familia no planificara regresar a su hogar en Laredo. La salud de la madre podría estar en riesgo si no tiene acceso a los medicamentos que necesita a diario.

Aunque se desconoce el paradero de Pérez Sánchez y sus dos hijos en este momento, los investigadores creen que posiblemente podrían estar en Parse, Nuevo León.

¿Qué pasa en la carretera Nuevo Laredo-Monterrey?

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en aquel entonces había solicitado a los habitantes del estado no viajar a Tamaulipas hasta que se tenga la seguridad necesaria.

" ¿Qué está pasando allá? Ya lo saben ustedes, es un tema de lucha entre cárteles por el tema de si va o no gente que se dedican a este tema, entonces, ya hay operativos conjuntos de Tamaulipas, de la Federación y de nosotros en esta parte”, dijo Rodríguez Calderón.

La carretera I-35 hacia el sur en dirección a Monterrey ha visto un incremento en las desapariciones. En lo que va de año, las autoridades han reportado 41 desaparecidos, personas que se disponían a cruzar desde Texas hasta México.

Según el recuento de los familiares, los kilómetros 26 y 100 de la carretera Nuevo Laredo - Monterrey son los puntos principales donde se destacan la mayor cantidad de desapariciones.

El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional montaron un operativo de vigilancia en la carretera y para buscar a desaparecidos.