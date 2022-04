Sediento por la sequía, oso irrumpe en la presidencia municipal de Villaldama, Nuevo León

Una intensa movilización se registró por parte de elementos de Protección Civil de Nuevo León debido al reporte de un oso en las instalaciones de la presidencia municipal de Villaldama.

PCNL reportó los sucesos que se registraron durante la mañana de este domingo.

En el lugar no hubo personas lesionadas y se solicitó la colaboración de elementos de Parques y Vida Silvestre para la captura y reubicación del animal.

Por lo común los osos acuden a zonas urbanas en busca de alimento y también agua, en especial ahora que las temperaturas se han intensificando y rondan entre los 35 y 40 grados.

Al oso que irrumpió en las instalaciones de la presidencia municipal se le aplicó un dardo tranquilizante. Es un macho de cinco años de edad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la especie de osos que habitan en el estado son “ursus americanus”, también llamado oso negro americano.

Nuevo León ¡Es tierra de osos! es común que desciendan de las montañas. Ante su presencia, mantén la calma y sigue estas recomendaciones para evitar poner en riesgo tu vida o la del animal, es importante aprender a coexistir con ellos. pic.twitter.com/gBIiL0wEs8 — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) April 23, 2021

Dicho animal es un mamífero carnívoro de la familia de los úrsidos y es el más común en Norteamérica.

Según el gobierno de Nuevo León en caso de observar la presencia de un oso, lo mejor es reportarlo a Protección Civil del estado, al número de emergencias 911 o a Parques y Vida Silvestre al 20 33 12 18.

oso Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de Parques y Vida Silvestre se movilizaron para su captura (Foto: cortesía)

Las recomendaciones son: no acercarse, no perder la calma, no alimentarlo, no arrojar piedras u objetos, no intentar fotografiarlo, no tomar selfies, no dejar basura al alcance, no molestarlo y alejarse de él.