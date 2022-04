“Mis hijos me pidieron que resista porque me necesitan”: El Bronco manda emotivo mensaje a su familia en Twitter

Tras su detención el pasado 15 de marzo por el delito desvío de recursos para conseguir firmas en su fallida campaña presidencial del 2018 y por abuso de autoridad por la requisa de Ecovía, Jaime ‘N’, mejor conocido como ‘El Bronco’, mandó un emotivo mensaje a su familia.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el ex gobernador de Nuevo León anunció que por medio de su esposa Ada, escribió un emotivo mensaje dirigido a su familia en un hilo de Twitter.

“Envío este mensaje por medio de mi esposa Ada, para ser publicado en mis redes sociales. Ayer, después de tantos días sin verlos, recibí la visita de mis hijos más pequeños; y al abrazarlos no pude contener las lágrimas de felicidad”, escribió en el primer tuit

“Estuve un rato platicando con ellos, y hablamos acerca de lo que hemos tenido que vivir y enfrentar juntos, y que a su corta edad han enfrentado momentos realmente difíciles. La conclusión siempre es la misma: cuando enfrentamos juntos la adversidad, esta nos fortalece”. “Mis hijos me pidieron que resista, porque aún me necesitan, y escucharlo me dolió en el alma. Pero por ellos, estoy convencido de que saldré adelante de esta adversidad”, agregó.

Por último, el ex gobernador aseguró que han sido difíciles los días que ha estado en la cárcel y gracias a su familia, es el motor principal para que salga adelante. No obstante, agradeció las muestras de cariño de las personas que creen en su inocencia.

“Definitivamente han sido días difíciles, pero saber que mis hijos y mi familia me esperan, me da la fuerza para seguir adelante. Saludos a todos los que siguen al pendiente. Me han hecho llegar muchos de sus mensajes, y agradezco cada una de sus palabras.Un fuerte abrazo a todos”, finalizó.

Cabe recordar que el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro “N” se encuentra internado en el Penal de Apodaca desde el pasado 15 de marzo.

Enfrenta dos procesos, uno por el uso de aportaciones ilícitas en su campaña a la presidencia en 2018 y otro por abuso de autoridad por la requisa de Ecovía.

