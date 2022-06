Ya hay sospechosos del caso de Debanhi Escobar, asegura su padre Mario Escobar

Que todos los de la fiscalía renuncien si no pueden con el trabajo: papá de Debanhi Escobar El papá de Debanhi Escobar pidió la renuncia del fiscal de Nuevo León y todos aquellos involucrados en el caso de su hija, aseguró que son incompetentes

En la carpeta de investigación paralela a la que lleva la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya hay sospechosos del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, afirmó en entrevista su padre, Mario Escobar.

También te puede interesar: Exhumarán cuerpo de Debanhi Escobar para conocer causas de su muerte

El papá de la joven de 18 años, se reunió, este jueves, con los medios de comunicación ante los cuales aseguró que el trabajo de la FGJNL ha sido ineficiente y exigió la renuncia del Fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero y Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres, entre otros.

[ 5 razones para estar conectado en todo momento ]

“Necesitamos sacar la exhumación y se van a ir de espaldas, va a haber muchos avances, que ya traemos en la carpeta, en una carpeta paralela a la Fiscalía porque ellos no han hecho su trabajo, de todas las 248 investigaciones no ha habido ningún imputado es increíble. No se puede creer solo en Nuevo León sucede esto”, aseguró.

Añadió que la carpeta paralela la están llevando las autoridades de la Federación y esa sí refleja avances.

“Sí tengo sospechosos y no los puedo decir”, comentó.

Indicó que entre los sospechosos hay tanto hombres como mujeres, pero por ahora no puede revelar más datos.

“Por parte de la Federación sí (hay sospechosos) por parte de la Fiscalía General del estado, dicen que no tienen ningún sospechoso es increíble por eso les digo: que falta de seres humanos son, si hubieran sido hijos de ellos ya hubieran sacado a todos los implicados”, reiteró.

Añadió que como en su caso son personas comunes y corrientes que se dedican a la docencia, las autoridades de la Fiscalía no han dado resultados.

“No me voy a cansar, sí hubiera sido uno de ellos, que son los que filtran la información ya hubieran sacado todos los culpables más si hubiera sido uno de los altos mandos y ustedes lo han visto”, aseguró.

Don Mario recordó que este jueves se cumplieron dos meses de la desaparición de Debanhi y no hay resultados.

⚠️Imágenes sensibles⚠️

Esta muy raro como encontraron a DEBANHI SUSANA ESCOBAR BAZALDUA en una sisterna que esta atrás del Motel Nueva Castilla en Escobedo. 12 días tardaron en encontrar a #DebanhiEscobar se hace un nudo#NiUnaMenos pic.twitter.com/UKocHDQmNz — ✘ 𝘼 𝙍 𝙈 𝙎 𝙏 𝙍 𝙊 𝙉 𝙂 ✘  (@AArmstrong96) April 22, 2022

“Estoy molesto aquí con la gente de la Fiscalía sino puede Griselda que renuncie, sino puede con el trabajo el Fiscal Gustavo Adolfo, que renuncie…pido su cabeza por incompetentes”, señaló.

Mencionó que si eso están haciendo con el caso de su hija no quiere pensar que están haciendo con todos los demás como el de Yolanda Martínez Cadena o María Fernanda Contreras Ruiz.

“¿Por qué se va a hacer la exhumación? ¿A ver por qué? Porque son unos incompetentes los de la Fiscalía porque no hicieron su trabajo, porque hicieron un mugrero por eso se va a hacer la exhumación, porque la gente que va a hacer la exhumación vio muchas inconsistencias. Entonces precisamente por eso se va a hacer la exhumación porque es un mugrero lo que hicieron”, sentenció.

Expresó que ya están cansados de que se burlen de ellos la gente de la Fiscalía.

“No me importa las amenazas que me han hecho de muerte. Pongo mi vida por delante por saber la verdad”, manifestó.

Indicó que ya son dos meses del caso y son nulos los avances en la investigación.

“No puede ser que tengan 400 o 200 o 500 entrevistas o mil entrevistas y no haya ningún culpable. No puede ser posible, estamos cansados”, planteó.

Acusó también que la Fiscalía no estuvo presente en la mesa de trabajo de la Comisión Interdisciplinaria para la investigación del caso.

“Debieron de haber estado en la mesa de trabajo, ese fue el acuerdo”, recordó.

Don Mario compartió que está en pie la exhumación de su hija para esta próxima semana.

“Investiguen por qué están enojados, porque nunca habían hecho una exhumación. No saben ni hacer una exhumación. Investiguen hace cuánto se hizo la última exhumación en Nuevo León”, declaró.

Insistió en que hay culpables de los hechos, pero quieren “apagar la carpeta”.

“No señores conmigo no van a apagar nada”, recalcó.

Mencionó que su hija está por encima de todos y no van a sepultar el caso.

“No tengo miedo de que me maten con tal de saber la vedad”, puntualizó.