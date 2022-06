Bernardo González Garza declina invitación de Samuel García para integrarse a la UIFE

ME DISCULPA PERO NO ¡!

Bernardo González Garza, rechazó ser director de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Nuevo León, lo que pone en riesgo que el Congreso Estatal le quite el control de este organismo al ejecutivo.

