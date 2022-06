Comercios de Monterrey limitan venta de agua embotellada; reducen consumo a dos garrafones por cliente

Ante el incremento en la demanda de agua embotellada en Monterrey y su zona metropolitana algunos establecimientos han racionado la venta a sus clientes.

En algunos negocios solamente vende un máximo de dos garrafones de agua purificada, así como cinco botellas en cualquiera de sus presentaciones.

Derivado de la intensa sequía que enfrenta el estado y la falta de suministro en los hogares, las ventas del agua embotellada se han disparado en la región.

Sin embargo, no falta quienes busquen fungir como revendedores y acaparan el producto.

“Ya limitamos la venta porque hubo quienes hicieron compras de pánico y también quienes las acaparan para la reventa a un precio más elevado”, comentó el trabajador de un supermercado.

Comentó que las ventas del producto se han incrementado y no alcanzan a satisfacer la demanda de la clientela por lo que se colocaron cárteles avisando que la venta estaba limitada a cierta cantidad.

“Tenemos muchos anaqueles solos porque de plano ya no hay para vender”, estableció.

La misma situación se vive en tiendas de conveniencia en donde también hay un desabasto del producto.

No mandan ni una chin...despensa: Samuel García

Este fin de semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García recriminó a los estados de la República el nulo apoyo que han brindado a la entidad ante la crisis hídrica que enfrenta.

Samuel García critica falta de apoyo y solidaridad de otros estados y gobiernos ante crisis de agua

Recordó que la semana pasada, el estado se quedó sin agua por el bajo nivel de sus presas y también porque una falla en El Cuchillo interrumpió su suministro, pero nadie alzó la mano para brindar su apoyo.

“No mandaron una méndiga pipa, una caja con aguas, nada, pero les digo sinceramente aquí, somos tan fregones que no los ocupamos”, señaló.

Indicó que Nuevo León siempre ha apoyado en todas las catástrofes y así nos dicen “codos”.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una ching…despensa, no levantan la mano. Y les digo algo no los ocupamos, porque aquí sacamos debajo de las piedras el agua y el dinero y el orgullo”, reiteró.