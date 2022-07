La Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana pone a disposición de los usuarios del transporte 100 mil tarjetas MIA con saldo para usar en Metro y Transmetro, que forma parte del Plan Maestro de Movilidad.

Hernán Villarreal, titular de la Secretaría, anunció que la tarjeta tendrá un saldo disponible de 100 pesos y serán gratuitas para los usuarios, para que de manera electrónica hagan sus pagos y de esta forma transparentar los ingresos del servicio de transporte.

Las tarjetas MIA se estará entregando de lunes a viernes de 16:00 a 19:00 horas, en la estación Cuauhtémoc y como requisitos el interesado deberá presentar la credencial de elector y un comprobante de domicilio.

Secretaría de Movilidad de NL distribuirá de manera gratuita 100 mil tarjetas MIA Foto: Especial

La medida se toma luego de que transportistas incrementaron de manera ilegal la tarifa de 12 a 15 pesos en el pago en efectivo, argumentando que se había aprobado una recomendación de la Comisión de Tarifas.

Sin embargo, dicha recomendación no ha sido analizada ni avalada para entrar en vigor por el Consejo Consultivo ni la Junta de Gobierno, ambas del Instituto de Movilidad y de Accesibilidad.

“Se implementaron operativos de vigilancia para sancionar el incremento impuesto por los transportistas aplicando 593 multas y se decomisaron 48 unidades del 29 al 30 de junio”, dijo Villarreal.

Pese a la medida, algunos transportistas continuaron aplicando la tarifa por encima de la ley obligando al Gobierno del estado a llevar a cabo un operativo para requisar los autobuses de la ruta 400 y retomar el control del transporte.

La inspección arrojó en las instalaciones de la Ruta 400, una caja fuerte con una suma de un millón 323 mil 654 pesos.

“No es posible que particulares acopien el dinero de los usuarios y no lo inviertan en mejorar la calidad de sus unidades”, recalcó.

“Se denunciarán esos actos de posible evasión y se buscará una sanción ejemplar”.

Villarreal agregó que, para evitar el incremento de tarifas, ante el aumento en el costo del combustible, se ofreció un subsidio.

“Desgraciadamente los transportistas que incrementaron la tarifa no habían cumplido con la documentación que ameritaba para que se les pagara, no es nada más extender la mano y decir págame, hay que mostrar ciertos documentos y no los habían entregado”, explicó.

“El acuerdo era que se iba a respetar ese subsidio de manera retroactiva, es decir, no nos pueden decir que le estábamos dándole largas para no pagar ese subsidio”.

El subsidio ya se pagó a transportistas que presentaron su documentación completa y se va a pagar a todos los transportistas que volvieron a la tarifa normal.

José Manuel Valdez, director general del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, informó que ya se han pagado un estimado de 5 millones de pesos a tres grupos de empresas.

Los reportes de rutas que no respeten la tarifa oficial de 12 pesos en el pago en efectivo se reciben en el Whats App 8110039374 y en el 8120207333 o 34.

