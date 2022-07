Menor sobreviviente de trenazo en García iba a la guardería a su fiesta de cumpleaños

Lo que sería un día feliz para la menor Natalia Catalina “N” se convirtió en tragedia cuando la camioneta en que viajaba con su mamá y su hermanos fue arrastrada por el tren, en el municipio de García.

La niña iba a la guardería en donde le iban a celebrar su cumpleaños; sin embargo, tras el percance fue conducida a un hospital para su atención médica, igual que su hermana Sofía Aracely “N” de seis años y su madre Jessica, de 32.

En el lugar de los hechos perdieron la vida, Giselle Alejandra, de 12 años y un menor de tan sólo un mes de nacido.

Los hechos se registraron la mañana de este martes sobre la carretera a Icamole en el kilómetro 4, en el referido ayuntamiento.

En redes sociales, lamentaron la muerte de los menores y la tragedia que envolvió a la familia de esta mujer.

“Siento horrible por esta señora, por sus niños, no quiero ni imaginarme lo que está viviendo ahorita, la señora quiso llegar temprano a la guardería para festejar a su niña, aún con cuatro pequeños de cuidar y entre ellos, un recién nacido, me imagino el esfuerzo diario que viene haciendo para ser una buena madre, organizarle a su niña aún cuando su cuarentena no terminaba y por un solo error en hacer las cosas bien para su niña ahora todos la juzgan y señalan sin saber por qué”, publicó una usuaria de redes.

Comentó que la hija de Jessica es compañera de su hija y era una de las festejadas en la guardería.