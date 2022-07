Esposo de Andy Benavides queda en libertad tras llegar a acuerdo con cirujano

Luego del revuelo que causó la detención del esposo de la influencer, Andy Benavides, Octavio “N” se informó que el hombre fue puesto en libertad.

El empresario de la construcción, de 50 años de edad, llegó a un acuerdo con el médico cirujano que agredió y le infringió una descarga eléctrica.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, informó que este mismo miércoles a las 14:00 horas se celebró la audiencia reparatoria entre Octavio “N” y la persona que agredió.

“Comprometiéndose en forma voluntaria C. Octavio “N”, a reparar el daño causado a la víctima, a respetarlo, no agredirlo en forma física, ni verbal, guardando respeto a su persona, familiares y bienes, así también a no acudir ni acercarse al domicilio de la víctima, ni a su domicilio laboral”, informó la FGJNL.

El acuerdo reparatorio fue turnado a la Unidad de Seguimiento de Salidas Alternas con el fin de ser registrado y en su caso vigilar e impulsar su cumplimiento.

Octavio “N” fue detenido por policías municipales luego de que un médico cirujano lo acusó de amenazas y agresiones luego de que lo interceptó a la salida de una clínica de San Pedro.

Y Andy desconoce a su suegro

La influencer Andy Benavides rompió el silencio en sus redes sociales y dijo que no tiene relación con su suegro, quien fue detenido ayer.

“Estoy enterada, por algunas noticias, de la situación legal del papá de Tavo, a quien no conozco y no sé nada del tema, ya que él nunca ha sido parte de mi vida ni de las de mis hijas y espero de todo corazón se aclare todo muy pronto”

Sobre su esposo, conocido como Tavo, mencionó que “todos cometemos errores”.

“Tavo, las niñas y yo estamos bien en casa. Todos los seres humanos cometemos errores y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por esta situación”, precisó Andy a través de un comunicado.