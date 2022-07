Mariana Rodríguez afirma que “habladores” no la detendrán; arranca reconstrucción del DIF Capullos

Previo a iniciar la demolición de las villas juveniles del Centro Capullos del DIF que serán remodeladas, la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, fue clara con sus detractores y dijo que “los habladores no la van a detener”.

También te puede interesar: Mariana Rodríguez encabeza colecta anual 2022 de la Cruz Roja

“Hago un llamado a los que lo único que han hecho es: opinar, opinar y opinar; es muy fácil abrir la boca cuando nos conviene o cuando un caso se va a hacer mediático, pero otra cosa muy distinta y mucho más reconocible es recurrir a la acción”, dijo.

[ ¿Para qué sirven los dispositivos de alimentación ininterrumpida? ]

Señaló que las puertas del DIF siempre estarán abiertas para todas aquellas personas que quieran sumarse.

“Y a los habladores les digo: no me van a detener, porque esto no lo hago por mí, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos”, expresó al momento de señalar a los menores del DIF presentes en la ceremonia.

▶️ Ponen en marcha Capullos Renace



El Gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, pusieron en marcha la reconstrucción de villas del DIF Capullos.#Noticias28 con @rosalindacadena pic.twitter.com/UuJzexmjmQ — Noticias 28 NL (@Noticias28nl) July 11, 2022

Este lunes arrancaron las obras de demolición y reconstrucción de las villas dentro del proyecto Capullos Renace, que fue anunciado por el gobierno estatal el pasado 27 de junio.

Previo a la ceremonia de inicio se realizó un recorrido por las instalaciones para evidenciar las condiciones en que se encontraban.

La propia esposa del gobernador, Samuel García, operó una retroexcavadora para iniciar con la demolición de una villa que dijo tenía 20 años en el abandono.

“Hoy comienza una nueva historia en la vida de nuestras, niñas, niños y adolescentes del estado”, enfatizó.

Estamos, agregó, tirando Capullos porque durante 20 años estuvo en el olvido.

El proyecto tendrá una inversión de 300 millones por parte del estado y se realizará en tres etapas: la primera consta de la reconstrucción de 12 villas y la restauración de la vialidad, que contará con rampas y caminos.

Posteriormente, se realizará la reconstrucción del resto de las villas con cocina interna, la escuela interna y la restauración de la Sala Polivalente que tendrá un cine.

En la tercera etapa se atenderán las oficinas de personal y las salas de atención y evaluación las cuales serán reconstruidas.

En su mensaje, el jefe del ejecutivo estatal, resaltó que lo más importante para el gobierno del estado son las niñas, niños y adolescentes.

“Que realmente prioricemos y enfoquemos nuestro presupuesto, nuestro tiempo, nuestras acciones en las niñas, niños y adolescentes de Nuevo León va a ser el mejor legado de este gobierno”, sentenció.