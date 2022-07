Llegó su fin. La vida de la Presa Cerro Prieto se acaba el viernes

Esta viernes, la Presa Cerro Prieto llegará al fin de su vida útil y no se le podrá volver a extraer agua a menos de que de ocurra un fenómeno extraordinario de lluvia, informó el titular de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán.

“En Cerro Prieto no está previsto una lluvia importante en este momento, de manera que Cerro Prieto se perdería y no se tendría agua de esta fuente hasta que no se dé alguna situación excepcional”, señaló.

Derivado de la pérdida de la Presa Cerro Prieto y la ola de calor que azotará a la región, el funcionario estatal adelantó que vienen las dos semanas más críticas de abasto para la zona metropolitana de Monterrey, del 15 al 27 de julio.

Indicó que durante este fin de semana no se pudo operar la extracción en el embalse; sin embargo, se están realizando los trabajos para poder obtener agua de aquí al viernes nada más.

“El sábado y domingo no se pudo extraer, se están haciendo trabajos para conducir estas balsas y tener agua por lo menos de aquí al viernes”, comentó.

El funcionario estatal detalló que este lunes se presentan muchos números rojos en la mayor parte de los tanques de abastecimiento.

“Como hemos mencionado desde hace tiempo, Cerro Prieto se encuentra al límite de su capacidad”, dijo.

A pesar de la situación se le estaban sacando 700 litros por segundo.

“Lo habíamos comentado ya que las próximas semanas, van a ser dos semanas bastante difíciles en cuanto a que vamos a tener un suministro reducido y lamentablemente un periodo fuerte de calor”, dijo.

Expuso que la expectativa que se tiene es que a finales de julio se pueda tener el caudal de los acuerdos que se hicieron con los agricultores de Montemorelos y Terán.

“Y podamos incorporar un poco de agua, a través de lo que llamamos la toma del Chapotal eso nos va a ayudar a recuperar caudal y por supuesto hay unas previsiones de lluvias no muy fuertes”, compartió.

Añadió que la situación solo se puede remediar con la presencia de lluvias importantes.

En cuanto a la situación que enfrenta la entidad dijo que Nuevo León está en las dos semanas más difíciles.

“Esperamos que a finales llegue agua del sector agropecuario y algunas otras fuentes que estamos esperando que nos ayuden a reducir la problemática, pero ciertamente del 15 de julio al 27 de julio van a ser los días más difíciles”, estableció.

La petición a la sociedad es su solidaridad, particularmente en este periodo.