Colosio Riojas espera que Monterrey viva cultura de prevención genuina, adecuada y permanente

Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, espera que a partir de ahora se viva una adecuada, genuina y permanente cultura de la prevención en el municipio, no solamente en los espacios públicos sino en toda la Ciudad porque esa es la forma responsable también cuidar a todas y todos.

Durante una ceremonia cívica para conmemorar el Día de Protección Civil, Colosio Riojas recordó que hace mucho se instauró esta fecha, precisamente con el afán de promover la cultura de la prevención en todos sus estratos.

“Incluso en el de la Protección Civil, el asegurarnos de que nuestras edificaciones sean seguras, de que nuestro personal y nuestra gente sepa qué hacer en casos de emergencia, que tengamos adecuada señalización para tener rutas de evacuación y sobre todo que la gente estemos en todo momento preparados para saber qué hacer en caso de una eventualidad”, expresó el presidente municipal de la capital de Nuevo León.

Acompañado de Arturo Emmanuel Ochoa Ríos, coordinador operativo de Protección Civil; José Antonio Chávez Contreras, regidor de la Comisión de Protección Civil; Fernando Fernández Flores, director de Protección Civil de Monterrey; Alejandro Garza y Garza, secretario de Seguridad Pública y Protección a la Ciudadanía; Juan Armando Pacheco González, secretario ejecutivo y Lucía Riojas Martínez, secretaria del Ayuntamiento, Colosio Riojas encabezó la ceremonia cívica e hizo honores a la Bandera.

El munícipe también hizo un minuto de silencio por las personas que perdieron la vida en los sismos de 1985 y de 2017.

“El día de hoy, más que una guardia de honor, también es conmemoración por la prevención en nuestra ciudad y en nuestro país. Hace muchos años, en 1985 en la Ciudad de México, vivimos uno de los más terribles sismos en toda nuestra historia contemporánea como nación”, expresó, “y si algo nos quedó muy claro en aquel entonces es que no estábamos listos para lo que venía”.

Las réplicas de los siguientes días, indicó el presidente municipal, terminaron por derribar estructuras y edificios.

“Y ante la imposibilidad de actuar por parte de las autoridades fue la ciudadanía y la sociedad civil la que se organizó para brindar una mano solidaria a lo largo y ancho del país para poder ayudar a la gente que en su momento vivió algo terrible”, reveló.

En 2017 la Ciudad de México vivió una situación similar, recordó Colosio Riojas.

“Vimos estructuras mejor preparadas, autoridades un poquito más conscientes, pero finalmente también fuimos testigos de cómo el no estar genuinamente preparados en casos de emergencia lamentablemente cobra muchas vidas de manera innecesaria”.

Colosio Riojas señaló que a la ceremonia realizada la mañana del lunes siguieron simulacros para poder estar preparadas y preparados para cualquier eventualidad.

“Para que el día de hoy sea precisamente el único día en que conmemoremos hechos del pasado para los cuales no estuvimos preparados. A nombre del municipio de Monterrey les agradezco por conmemorar también a aquellas personas y a sus familiares qué perdieron la vida tanto en 2017 como en 1985.

“Son personas que, debido a esta falta de cultura de planeación y prevención, no están aquí con nosotros. Pero precisamente por esta cultura de prevención y planeación pretendemos que ninguna familia se quede sin un ser querido el día de mañana por un desastre natural que, a lo mejor, no se puede prevenir, pero sí se puede preparar para no perder vidas humanas”, dijo Colosio Riojas.