No es aumento, pero neoleoneses pagarían más por el agua

Los usuarios de Agua y Drenaje verían un incremento en sus recibos porque la paraestatal anunció que renovará medidores que ya no funcionan correctamente, confirmó Juan Ignacio Barragán.

El titular de la paraestatal destacó que están en proceso de cambiar 1 millón 500 mil dispositivos cuya vida útil ya terminó.

“Un medidor funciona bien cinco o seis años y nos hemos encontrado con que hay algunos que ya tienen más de 20 años; ya no funcionan bien y son recursos no contabilizados”, explicó Barragán. “Es agua que surten, pero que no se cobra”.

Señaló que estos artefactos, después de cinco años, su eficiencia comienza a disminuir por lo que las mediciones que muestran no son correctas.

Barragán comentó que los cambios de medidores no representarán costo alguno para los usuarios, sin embargo, es muy probable que tengan que pagar más por el servicio.

“No van a costar nada a la gente, pero quizá sí tenga impacto en su recibo porque van a tener un medidor nuevo que sí va a marcar bien; actualmente sólo están pagando el 30 ó 40% de su consumo real”, señaló.

Al momento, señaló Barragán, ya se adquirieron 200 mil dispositivos.

Este cambio será otra medida para que Agua y Drenaje pueda sanear sus finanzas.

“Tienen que mejorar para poder enfrentar las inversiones que tenemos a corto y mediano plazo”.

Señaló que tienen que recuperar cartera y esto incluye cobrar al gobierno un adeudo de 275 millones de pesos.

“Estamos en fragilidad”

A pesar de que el gobernador Samuel García aseguró que la crisis hídrica ya está superada, el director de Agua y Drenaje no se siente tan optimista.

“No estamos tranquilos al 100%, estamos en fragilidad”, expresó.

El funcionario añadió que, en efecto, el Estado está mejor porque ya hay agua 24/7, pero la problemática sigue.

Y es que aunque las lluvias de septiembre superaron la medida histórica para este mes las expectativas son que Nuevo León no superará el promedio anual de precipitaciones. Actualmente se ha captado únicamente el 69% de lo esperado.

“Estamos debajo del promedio anual que es de 635 milímetros y estamos en 438. No llegaríamos al promedio aunque lloviera en octubre, noviembre y diciembre; no creemos que en septiembre llueva más, al menos no de manera significativa”.

Fue claro al señalar que el crecimiento poblacional es algo que les preocupa.

“Anualmente llegan entre 120 mil y 150 mil personas al Estado, la ciudad sigue creciendo y tenemos que cambiar nuestro chip”, indicó Barragán, “necesitamos aprender de esto; ojalá que nunca volvamos a sufrir una situación igual”.

Informó que los niveles de las presas se mantienen. La Boca está a un 79.2% de captación; El Cuchillo, 67.4% y Cerro Prieto, 16.2%