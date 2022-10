Lady pays enamora a conductores en Guadalupe, NL

Una joven del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se convirtió en pocas horas en la sensación de internet gracias a que vende pays. ¿Estarán ricos?, eso al parecer no importa, porque la chica acaba con la mercancía que es adquirida, especialmente por conductores de sexo masculino, quienes quedan deslumbrados por el atractivo físico de la mujer.

Sandra García González ha sido rebautizada como “lady pays” y se le puede encontrar en la Avenida México, al oriente de Guadalupe, ofreciendo sus productos en plena calle.

Muchos maridos se han “metido en problemas” por comprar el postre a Lady pays. Foto: Cortesía Redes Sociales

Y es tan guapa y posee una figura curvilínea que en redes sociales circula que ya fue invitada a formar parte de Only Fans.

García González reveló que al principio le daba “mucha pena” ofertar su producto.

“El primer día que fui a la avenida me puse muy nerviosa, me dio mucha vergüenza, estaba temblando, yo me quería regresar a mi casa. Inmediatamente me bajé del camión, vi los carros y dije ´¡no!, me regreso a mi casa!´”, expresó.

Sin embargo, reconoció que es muy orgullosa.

“Dije ´ya no te puedes ir, así que ahora los vendes ¡y los acabas!´. Y sí, los acabé y me vine muy contenta, estaba muy feliz porque había superado ese miedo”, aseguró.

Obviamente, añadió, cuando vas a hacer algo nuevo da miedo fracasar o no hacerlo bien.

Le agrada comprarse ropa y verse bien, por eso le gusta ganar dinero de forma honesta. Foto: Cortesía Redes Sociales

“Pero detrás de ese miedo siempre hay algo bueno. No siempre es dinero porque no siempre estamos hablando de trabajo o de sentimientos. También podemos hablar de intenar algo nuevo, de hacer ejercicio, escalar una montaña…”, añadió.

García González reconoció que no le gusta trabajar en fábricas, pero tiene que ganar dinero para mantener a su hijo.

“Me gusta comprarme ropa, me gusta esto, me gusta lo otro”.

Lo que más llama la atención, además del atractivo de García González, es su forma de vender el producto.

“Creo que todo es actitud, todo depende de la actitud que tú traigas, desde antes de llegar a tu punto de venta o antes de hacer tus ventas”, comentó, “si tienes una actitud de ´no, no se me van a vender´, ´es que no soy buena, yo no la armo´. Esa actitud no funciona, tienes que pensar ´yo soy la más bichota´, ´yo soy la más perra´, ´la más empoderada´”.