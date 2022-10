Acusa PT a Gobierno del Estado de sabotear manifestación pacífica por el 2 de octubre

El mitin pacífico que realizaría este domingo el Partido del Trabajo, como parte del evento Marcha por Tlatelolco, fue suspendido porque la Explanada de los Héroes se encontraba ocupada por más de 40 mil asistentes al evento religioso Transformando Vidas.

El contingente que salió de la Plaza Colegio Civil rumbo a Palacio de Gobierno, se vio obligado a retirarse después de 20 minutos de espera ya que el alto nivel de la música proveniente del festival cristiano hacía imposible que se hiciera uso de la palabra.

Santiago González, vocero del PT, señaló que el Gobierno del Estado, orquestó un plan para impedir la manifestación. Foto: Martín Fuentes

Esta situación fue calificada por el PT como un sabotaje, orquestado por Gobierno del Estado, en contra de la libertad de expresión.

Este domingo, alrededor de 60 mil personas -más de 40 mil asistentes al evento cristiano y unas 20 mil de la Marcha por Tlatelolco, según estimaciones de los organizadores-, se encontraron en la Explanada de los Héroes en un hecho que causó sorpresa e indignación a miembros del Partido del Trabajo.

“Nos sorprende mucho la actitud del gobierno estatal porque el Partido del Trabajo y diversas organizaciones realizamos una manifestación desde hace 54 años por los caídos del 2 de octubre. Hoy pensamos que hay un sabotaje a un trabajo que hemos venido realizando y le pedimos respeto absoluto, no solamente al gobernador sino a su secretario general de Gobierno, Javier Navarro”, expresó Santiago González, vocero del PT.

La Marcha por Tlatelolco conmemoraba los 54 años de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas. Foto: Martín Fuentes

Indicó que se solicitó permiso desde hace un mes para hacer uso de la Explanada de los Héroes. Más adelante fueron informados que el espacio sería compartido con un evento religioso.

“Se había ofrecido que esta plaza se compartiría: 50% la gente que la está ocupando y 50% nosotros y solamente nos dejaron el 5%…”.

González indicó que como políticos civilizados que son siguieron todo el protocolo requerido para manifestarse públicamente.

“Creemos en la gobernabilidad”, afirmó González.

Reiteró que el permiso fue solicitado en tiempo y forma.

“No sabíamos que eran 40 mil personas (en el evento cristiano) y de nosotros somos 18 ó 20 mil. Lo que sigue es invitar al gobernador al diálogo, que él mismo se dé cuenta que lo que solicitamos como organización política es respeto”.

González destacó que la civilidad es una cortesía que se debe dar entre quienes gobiernan y los gobernados.

Finalmente el mítin no se realizó. El contingente, diezmado, se trasladó a la parte trasera del Palacio de Gobierno donde más de 100 personas manifestaron su indignación.

“Es evidente que se trató de un sabotaje en nuestra contra, intentaron callar nuestras voces. Llegamos y la música estaba fuertisima. Nos movimos y ya no hay música, ya no hay tambores”, dijo Lupita Rodríguez, dirigente del PT y del FPTYL.

Lo más cuestionable, señaló, es que el 2 octubre es Día de Luto Nacional y la Bandera Nacional se iza a media asta en todos los espacios públicos, tal y como ocurrió en el asta bandera de la Gran Plaza.

“Este tipo de sabotaje no se veía desde Martínez Domínguez. Esto no tiene nada de nuevo, no hay nada del nuevo Nuevo León”, expresó Rodríguez.

Al llegar a la Macroplaza los integrantes de la marcha se dieron cuenta de que no había lugar para ellos. Foto: Martín Fuentes

También tomaron la palabra estudiantes y maestros de la Universidad Emiliano Zapata.

La marcha

El contingente de la Marcha por Tlatelolco salió de la Plaza Colegio Civil a las 18:25 horas, encabezado por líderes del Partido del Trabajo, como Alberto Anaya.

Estudiantes de la Universidad Emiliano Zapata, líderes de diferentes organizaciones, además de simpatizantes del movimiento tomaron la avenida Juárez hacia el sur, posteriormente Ocampo en sentido oriente y después de Zaragoza rumbo al norte.

La idea era llegar a la Explanada de los Héroes para manifestarse en forma pacífica y conmemorar el aniversario luctuoso de la matanza de Tlatelolco.

Evento Cristiano en Marcro Plaza coincide con Marcha por Tlatelolco pic.twitter.com/Uh625osR0C — Martin Fuentes (@MartinFuentes) October 3, 2022

Pero cuando arribaron a la Gran Plaza se dieron cuenta de que casi toda la explanada se encontraba ocupada por el evento Transformando Vidas. Los participantes se aglomeraron en una pequeña área cerca de la entrada de Palacio de Gobierno, sin embargo, no pudieron realizar su manifestación y optaron por retirarse.