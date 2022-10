Prevé Salud que aplicará casi millón y medio de vacunas contra influenza

Con la meta de aplicar 1 millón 434 mil 149 dosis este lunes arrancó en el Hospital Regional Materno Infantil la campaña de vacunación contra la influenza estacional.

Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León, indicó que este año esperan un incremento en el número de contagios porque de acuerdo al comportamiento del virus, cada dos años tiene variaciones.

“Históricamente hemos visto el comportamiento de la influenza, pareciera que el ciclo es cada dos años. El 2021 estuvo muy tranquilo, pero si el comportamiento se mantiene, el número de casos puede ser mayor”, expresó.

En 2021, añadió la funcionaria estatal, se presentaron 518 casos y hubo siete defunciones.

“Es común en la temporada invernal las infecciones combinadas de influenza y covid, con un mayor riesgo de gravedad para los pacientes. Hay que seguirnos cuidando y protegiendo”, explicó Marroquín.

La secretaria de Salud resaltó la importancia de vacunarse y dar especial atención a los grupos vulnerables: menores de 6 a 59 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, además de personal médico.

Exhortó a la población a tomar medidas preventivas como el uso del cubrebocas, esencial para protegerse de enfermedades respiratorias.

“El año pasado tuvimos una gran respuesta, pensamos que era porque todavía teníamos el covid-19 circulando de forma importante, no podemos bajar la guardia porque tenemos un reto mayor, hemos reducido las medidas de prevención, esencialmente el uso de cubrebocas, pero eso no significa que no sea una de las herramientas principales de protección no sólo contra covid, sino contra cualquier virus respiratorio”, añadió.

Marroquín informó que el año pasado se aplicaron 1 millón 386 mil 777 vacunas.

Añadió que la población debe completar sus esquemas de vacunación contra el covid-19; actualmente se está vacunando con segunda dosis a niños de 5 a 11 años.