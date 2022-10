¿Quién se anima?, Nani unu suplica: “Necesito que alguien me mantenga, no me gusta trabajar”

La influencer argentina Nani unu lanzó en Tik Tok un “mensaje urgente” a todos sus seguidores y les pide, que por favor, alguien la mantenga porque no le gusta trabajar.

El video muestra a la joven llorando y haciendo un llamado a la “solidaridad” de sus seguidores.

“Por favor, yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, ¡necesito que alguien me mantenga! No me gusta trabajar”, expresó mientras se limpia las lágrimas.

Nani unu añadió que nació para “otra cosa”, pero no especifica para qué.

“No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”.

Luego muestra en el video lo que parece ser su casa y en la que no hay ni un solo mueble.

En otro video, también de Tik Tok, pide a la gente que ya no compartan la grabación.

“¡Gente, por favor! Basta de difundir el video, aparecí en todos los noticieros, están pidiendo entrevistas. Yo no sé qué decir en las entrevistas porque me preguntan cuál sería mi trabajo ideal y no sé qué decir ¡no, ninguno!”, agregó Nani unu.

Señaló que su mamá le está mandando mensajes en los que le dice que le van a quitar la tenencia de sus hijas.

“No es un chiste, no es un chiste. ¡Basta!”, expresa la influencer mientras sigue llorando.