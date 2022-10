Renuncia de fiscal de NL fue por presión de familias de desaparecidos: papá de Yolanda Martínez

La renuncia del fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, tuvo mucho qué ver con los nulos resultados de la dependencia que estaba a su cargo, en casos como los de Yolanda Martínez, y por la presión de las familias de personas desaparecidas o fallecidas en circunstancias extrañas, opinó Gerardo Martínez.

El papá de Yolanda, quien desapareció el 31 de marzo en San Nicolás y fue encontrada sin vida el 8 de mayo en un terreno baldío de Juárez, expresó que las víctimas indirectas no han dejado de hacer presión para que haya una solución rápida.

“Tiene que ser así, la renuncia del señor fiscal ocurrió por la unión de todos los que estamos manifestándonos, no están resolviendo los casos y no hay otra forma más que unirnos para que esto ya termine y que todo sea por bien de la sociedad”, expresó.

El padre de la joven aseguró que la FGR va a atraer la carpeta de investigación del caso de su hija. Foto: Martín Fuentes

En su caso y ante los pobres resultados de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, la FGR también atraerá la carpeta del caso de Yolanda.

“Se está gestionando que lo tome (el caso) la Fiscalía General de la República, ya los abogados están arreglando todo el papeleo y esperamos que para la próxima semana haya noticias favorables, creo que así tiene qué ser”, indicó Martínez.

Los abogados, señaló el papá de Yolanda, ya le indicaron que tienen los documentos necesarios para que la FGR haga la atracción.

“Es cuestión de que yo firme. Ya está hecha la solicitud nada más es cuestión de unos pendientes, pero esperamos respuesta positiva para la próxima semana”.

Considera que esto es un gran logro porque la Fiscalía de Nuevo León no ha presentado avances.

El caso de Yolanda, que originalmente fue tipificado como suicidio, ahora es investigado como feminicidio, añadió Martínez.

“Con pruebas que presentamos le dimos la vuelta al caso y que se considerara que fue feminicidio, ese es todo un logro y esa es la batalla que tuve yo en un principio contra la fiscalía porque pues no debería haber sido así, quisieron cerrar el caso y que yo me conformara que fue un sucidio, estaban manejando que mi hija fue su propia asesina y no se vale; de alguna manera fueron sembradas ciertas cosas en el lugar donde la encontraron”, añadió Martínez.

Preparan marchas

Como la Fiscalía no ha dado solución a varios casos de personas desaparecidas, familiares y diversas organizaciones tienen programadas marchas en las próximas semanas.

“Hay una manifestación de varias víctimas indirectas, posiblemente esté el señor Mario (Escobar) y la familia del profesor (José Antonio) Menchaca. Estamos invitando al señor (Salvador) Becerra y al que se quiera sumar porque hay muchos casos sin resolver y las autoridades no están dando seguimiento de búsqueda”.

Indicó que esta es una de las pocas opciones que dejan las autoridades a las familias de personas desaparecidas o que murieron en circunstancias extrañas.

“Tendremos que hacerlo así para que tomen en serio las cosas y no queden impunes”, expresó Martínez.

Yolanda Martínez desapareció el 31 de marzo y fue encontrada sin vida el 8 de mayo. Foto: Martín Fuentes

La primera marcha está programada para dentro de dos semanas; el 1 de noviembre habrá otra y una más el 20 de noviembre.

Recuerdan a Yolanda con misa

Familia y amigos de Yolanda recordaron a la joven en el que hubiera sido cumpleaños número 27.

Alrededor de 40 personas se congregaron en la Catedral de Nuevo León para celebrar una misa oficiada por el padre Alberto Estrada.

“Mandamos hacer esta misa para recordarla, hoy hubiera cumplido 27 años, pero desgraciadamente ya no está con nosotros”, dijo Gerardo Martínez, “pero la estamos recordando, de cierta forma, con alegría porque así debe de ser”.