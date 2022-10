Mariana Rodríguez asegura: No está en mis planes ser candidata

Si Dante Delgado descartó a Samuel García como candidato a la presidencia de México por su compromiso de seis años con Nuevo León, Mariana Rodríguez se “auto eliminó” de cualquier cargo de elección popular, al menos por el momento.

En los más recientes eventos de Movimiento Ciudadano, Delgado, coordinador nacional emecista, mencionó que Rodríguez es un activo importante para el partido por su carisma, trabajo y porque los jóvenes la reconocen como tal.

Según encuestas primarias, la esposa del gobernador Samuel García, se perfila como candidata para una senaduría, alcaldía o una diputación, pero ella respondió durante una entrevista para una televisora de Monterrey.

“No, no. Ahorita estoy muy concentrada en AMAR a Nuevo León”, dijo. “De verdad, cuando pasan las elecciones luego luego ya están viendo las siguientes”.

Sin embargo Rodríguez pide paciencia.

“Les digo ´¡calmen!, vamos a trabajar a gusto”, expresó la titular de la oficina AMAR a Nuevo Léon.

Destacó que a nivel personal experimentará modificaciones que no le permitirían andar en campaña o aceptar un cargo.

“Mi vida también está por cambiar en mucho con el tema de ser mamá. Entonces, ahorita no está en mis planes el cargo de elección popular”, aseguró Rodríguez.

Su idea, hasta que su embarazo lo permita, es seguir trabajando por Nuevo León.

“Y ahorita estoy muy concentrada en AMAR a Nuevo León”, reiteró.

Aunque se le recordó que Delgado la tiene en muy buen concepto, Rodríguez descartó que eso no significa que ella pueda aspirar a un cargo público.

“Yo quiero mucho a don Dante, la verdad es que siempre me ha dado mi lugar y esa ´chuleadas´ me las ha dado siempre, desde que me conoce”, reveló, “ahorita las está haciendo públicas porque le han preguntado sobre mí”.

Indicó de forma tajante que la decisión final sobre su futuro político será únicamente de ella.

“La decisión la voy a tener yo, ¡nadie más! Ahorita estoy concentrada en AMAR a Nuevo León”, aseguró.

El domingo, después del primer informe de Samuel García, Delgado expresó su satisfacción de que el mandatario estatal sea valorado como uno de los grandes activos de los mexicanos, pero antes de pensar en la presidencia de México, debe cumplir su compromiso con los neoleoneses.

“Él tiene un claro compromiso con Nuevo León por seis años, así lo ha expresado y a mí me da mucho gusto que, además, lo consideren y lo valoren como uno de los grandes activos de los mexicanos”, expresó el coordinador nacional de MC.

Añadió que, en su momento, será candidato a la presidencia de México.

“Lo será, un joven a la edad que él tiene no puede dejar, sobre todo en la medida en que se capacite y forme más, como lo está haciendo en Nuevo León, pero lo ha dicho antes, él tiene un compromiso de seis años con Nuevo León”, señaló Delgado.