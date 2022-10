Detectan venta de tarjetas Cuidar tu salud a través de redes sociales

La Secretaría de Salud de Nuevo León advirtió a la población interesada en obtener la tarjeta de la estrategia Cuidar tu salud sobre la venta de estas a través de redes sociales.

Alma Rosa Marroquín indicó que se ha detectado, especialmente en Facebook, que personas venden estos carnet.

“Hemos identificado personas que quieren regalar o vender tarjetas no oficiales. Para nosotros es muy importante que conozcan las características de este programa, porque esa tarjeta va ligada a un código QR y folio único, con ella van a poder llegar al hospital y recibir la atención médica gratuita; si acuden con otra que no es la original, no los vamos a poder atender como se merecen”, explicó Marroquín.

Si alguna persona llega a solicitar atención médica presentando una tarjeta clonada, la secretaria de Salud afirmó que sí será atendida.

“Ahí mismo la vamos a inscribir en el programa, pero sí deben tener mucho cuidado porque estas tarjetas no se venden”, añadió.

Señaló que hasta el momento no tienen reporte de quejas sobre la venta de las tarjetas Cuidar tu salud, aunque sí saben de instituciones que están haciendo pasar este programa como propio, aunque fue lanzado por el Gobierno de Nuevo León.

“Entendamos que este es un programa totalmente gratuito, nadie les puede cobrar por realizar el trámite”, expresó, “el trámite es sumamente sencillo, de tal manera que con esta estrategia buscamos llegar a más de 1 millón 700 mil personas que no cuentan con acceso a los servicios de salud”.

Marroquín aclaró que la tarjeta es muy fácil de obtener, pero hay que acudir a las instancias oficiales para obtenerla.

Los módulos de registro al programa Cuidar tu salud están ubicados de forma permanente en los centros de salud y hospitales generales, y uno adicional en el Pabellón Ciudadano.

“Además, se realizan brigadas de las que se están informando a través de las redes oficiales del Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Salud y el Gobierno de Nuevo León”, indicó la funcionaria estatal.

Para más información se pueden comunicar al teléfono 81 8130-0009 y en la página www.saludnl.gob.mx/cuidartusalud/.

Hasta el momento más de 103 mil personas se han afiliado a esta estrategia.

Sigue covid a la baja

Marroquín agregó que aunque se registró una defunción por enfermedad relacionada con el covid, Nuevo León sigue en semáforo verde.

“Al 12 de octubre se registraron 54 nuevos casos y una defunción, además de nueve personas hospitalizadas, una de ellas en terapia intensiva”.

Los aforos, añadió, siguen al 100% y el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio en hospitales, clínicas, asilos, casas de reposo y guarderías.