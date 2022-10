Comparan cibernautas caso de Rocío Aguilar con el de Debanhi Escobar

Aunque la Fiscalía de Nuevo León reveló que la senderista Rocío Aguilar murió por una caída de gran altura y el Servicio Médico Forense dictaminó que el cuerpo de la vecina del municipio de Guadalupe, presentaba contusión profunda vertebromedular cervical de tórax y abdomen, además de fracturas en piernas y costillas, usuarios de internet no creen al 100% que el deceso se haya producido por un accidente.

Incluso comparan este caso con el de Debanhi Escobar porque ambos “están muy raros”.

“Una vez más veremos la incompetencia del sistema ante estos eventos imposibles. Doble victimización al culpar a la senderista, con suficiente preparación, como para cometer errores imposibles, ilógicos y fantásticos”, escribió en Facebook Gil Saldvíar Cantú.

El cuerpo de Aguilar fue encontrado a 12 kilómetros de distancia de donde se reportó la última vez, el sábado 8 de octubre en la Sierra de la Marta, en Arteaga, Coahuila.

Otro usuario, identificado como Saúl Alejandro, indicó que “podrán decir misa, pero una persona ´experimentada´ no tomaría la decisión de caminar tanto si está perdido”.

“Sabiendo que estás en la Marta lo que vas a buscar es bajar a La Moneda, en los videos que supuestamente subió ella (a redes sociales) se ve que va al Este y se nota una respiración agotada como para alguien con experiencia. Sin agua, sin comida, sin ropa adecuada no es fácil caminar esos 12 kilómetros lineales”.

Añadió que en plano, hacer ese recorrido toma unas cuatro horas, pero caminando por la montaña, con las subidas y bajadas, sin un sendero “limpio” calcula que el recorrido se habría hecho en aproximadamente 11 a 14 horas.

“Ahora, caminar todo eso sin agua, sin comida, sin lámpara, sin fuerzas por las bajas temperaturas no lo veo muy lógico, no puedes avanzar tanto”, añadió.

Saúl Alejandro agregó que definitivamente no cree que Aguilar no haya sabido tomar la decisión correcta.

“No creo que la mujer no haya sido lo suficientemente inteligente para esperar, en lugar de caminar a la suerte”, expresó. “Espero se investigue muy bien porque este caso está igual de raro que el de Debanhi Escobar”.

Detalló que si Aguilar hubiera caminado por dos horas al Oeste habría llegado a Monterreal.

“Por último, traía celular. Aunque no tengas señal te aparece el punto azul de tu ubicación. Si ves que ya estás en Nuevo León no vas a buscar llegar a Rayones. No me la creo”.

Este es el recorrido lineal que presuntamente siguió la senderista de Guadalupe, Nuevo León. Foto: Redes Sociales

Saúl Alejandro aclaró que no está resolviendo el caso, simplemente es una incertidumbre que mucha gente tiene.

Mientras tanto, el acceso a la Sierra de la Marta está cerrado para senderistas.

Ramiro Durán, alcalde de Arteaga, informó que se pedirá a los propietarios que tengan un manual de Protección Civil y un registro controlado que garantice la seguridad de quienes accedan.

Durán añadió que también deberán tener un permiso municipal porque al tratarse de una zona privada se usaba para obtener ingresos de paseantes y senderistas a través de un cobro.

Autoridades y propietarios de predios en esa zona se reunirán para presentar propuestas que darán como resultado un manual o protocolo de Protección Civil, que mejore la seguridad.