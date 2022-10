Tratamiento contra cáncer de mama en NL se eleva hasta 1 millón de pesos… o más por paciente

El cáncer de mama no solamente afecta al paciente y a la familia de manera emocional y en la salud, también representa un gasto muchas veces no contemplado que pone en aprietos la economía del hogar si no se cuenta con servicios de derechohabiencia. En Nuevo León, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, el tratamiento por persona para combatir este padecimiento, ascendería hasta 1 millón de pesos, aproximadamente… o más.

“Solamente una cirugía oscila en los 250 mil pesos por paciente; hay algunas que con una (operación) es suficiente, si es que el diagnóstico es oportuno, pero hay otras que requieren de más”, explicó Alma Rosa Marroquín, titular de la Secretaría de Salud de Nuevo León.

Te puede interesar:

Añadió que ese costo implica únicamente la intervención quirúrgica. A esta hay que agregar el tratamiento opcional como la qumioterapia, radioterapia y medicamento.

“Hay gente que está más de un año en tratamiento, es prolongado, y aun cuando se hagan en los sistemas públicos son altamente costosos”, añadió. “Es muy caro y para la mayoría de la población resulta difícil costearlo”.

Por eso Marroquín insistió en que la prevención es la clave de un proceso más económico y exitoso.

La clave del éxito en el tratamiento es la detección oportuna de cualquier cambio en la mama. Foto: Cortesía Anna Tarazevich

“Durante los últimos años el cáncer ha crecido de una manera importante en cuanto al diagnóstico, especialmente en mujeres jóvenes, quienes se sienten impotentes porque hay pacientes, de 25 ó 30 años, que tienen esta enfermedad, que tienen hijos pequeños y su pronóstico es catastrófico a corto plazo porque pueden fallecer”.

La secretaria de Salud recalcó que el de mama es el cáncer que más afecta a mujeres mayores de 25 años en México, y en Nuevo león es el cáncer más frecuente

“Tan sólo en este año 471 mujeres han sido diagnosticadas en nuestro estado, en las diferentes instituciones, en el IMSS, en el ISSSTE. ¡Son cerca de 500 mujeres!, una cantidad similar a la que se ha presentado en los últimos años, pero ahora en apenas 12 meses”, expresó. “Reciben este diagnóstico y les cambia su vida por completo”.

La funcionaria reiteró que ante el crecimiento de casos el arma más efectiva es la detección oportuna.

“No tenemos una vacuna contra el cáncer de mama, como existe para el covid o para la influenza”, indicó Marroquín, “no tenemos forma de prevenirlo de forma directa, sino que simplemente sabemos que tenemos un riesgo incrementado especialmente en el norte del país y que este riesgo se complica cuando lo hacemos en etapa tardía”.

Enumeró aspectos básicos que toda mujer debe tomar en cuenta.

Te puede interesar:

“Primero, hay que trabajar mucho en la educación de las niñas, también con las jóvenes que deben autoexplorarse después del séptimo día de la menstruación. Todas las niñas que ya han iniciado con su período deberán estar explorando sus mamas para detectar cualquier bolita, secreción o alteración que puedan presentar”.

Y a partir de los 25 años, añadió Marroquín, se debe acudir cada año a un examen clínico con un médico para que evalúe si hay alguna alteración que quizás la mujer no haya identificado.

“Después de los 40, cada año es importante la mastografía. Un aspecto a observar es que si se tienen menos de 40 años, pero hay antecedentes de cáncer en la familia, es urgente acudir con el médico”.

Señales de alerta

Presencia de bolitas que no duelen en las mamas.

Venas que crecen.

Inflamación en la mama.

Sensación de mama congestionada.

Cambios de temperatura.

Grietas, heridas o algún tipo de erupción.

Hundimiento en el seno o el pezón invertido.

Diferencias de tamaño entre un pecho y otro.

Secreción que sale del pezón color marrón o roja.

Piel de naranja, gruesa con bordes.

Dolor permanente en los pechos.

Ante cualquiera de estos síntomas, Marroquín indicó que se debe acudir al médico de forma inmediata.

En Nuevo León los centros Plutarco Elías Calles, La Fama, Insurgentes, Metroplex, Cadereyta, Hospital Materno Infantil, Hospital Metropolitano, Hospital General de Sabinas, Hospital General de Cerralvo, Hospital General de Montemorelos, Linares, Galeana y Dr. Arroyo se brinda atención y orientación.

Para realizarse una mastografía se puede agendar una cita llamando a los teléfonos 8113541003, 81135410056 y 8008371997. Este proceso es seguro y gratuito.