Me hackearon el teléfono, revela Luis Donaldo Colosio Riojas

Ante el revuelo que ha causado la información sobre el espionaje en contra periodistas y políticos, usando el spyware Pegasus, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, admitió que él también fue víctima de hackeo.

“A mí me hackearon el teléfono el año pasado, hasta tuve que cambiar de número porque quedó inservible mi Whatsapp”, dijo Colosio Riojas.

El martes, el diputado Agustín Basave, reveló que el año pasado su teléfono fue infectado por Pegasus, un programa espía que era utilizado por la anterior administración.

Colosio Riojas fue cuestionado sobre si él también pudo ser víctima de este spyware.

“Desconozco si este fue un tema general, me tocó a mi como le pudo tocar a cualquier persona o si fue un tema dirigido”, explicó, “lo que sí me consta es que mi teléfono tiene más ganchos que un armario; no dudo que yo también esté siendo objeto de espionaje, ya sea político o corporativo, no sé”.

Sin embargo el munícipe destacó que está tranquilo.

“Quien obra con la verdad no lo chantajean con la mentira”, señaló.

Colosio Riojas dijo que desconoce quién hackeó su celular.

“No tengo idea quién lo hizo, ya actualicé mi sistema de seguridad para que tenga verificación en dos pasos, lo normal, todo lo que puedes hacer como persona.

“Al final del día es mi teléfono, también lo uso para trabajo, pero es mi teléfono y no estoy exento de ser también objeto de ataques, pero al efecto, cuidarse, cuidarse”, expresó.

Municipios y parques rehabilitados

Para brindar a las familias regiomontanas lugares para el esparcimiento, la sana convivencia, y la activación física, la Secretaría de Infraestructura Sostenible municipal, rehabilita los parques y espacios públicos de la ciudad en el marco del programa Monterrey Construye.

La intervención de estos lugares conforma uno de los cuatro ejes del programa de obra pública municipal, anunciado en junio pasado por Luis Donaldo Colosio Riojas, quien destacó que se tiene contemplada una inversión récord por mil 700 millones de pesos, durante el primer año.

Andadores, vitapistas, canchas de futbol, instalación de aparatos para ejercicio, así como juegos infantiles, forman parte del mobiliario urbano que tendrán los espacios en diferentes colonias.

Para brindar seguridad a los usuarios, también se coloca malla ciclónica en las canchas, así como luminarias.

Actualmente se construyen canchas polivalentes en las colonias Jardines de Roma, en la parte central del parque Mitras Norte, Las Estaciones y Sector Escarcha, entre otras.

Próximamente, los vecinos de las colonias Hacienda Mitras y Plutarco Elías Calles podrán disfrutar de las instalaciones de estos multideportivos.

En las colonias CROC, Villa Mitras y Barrio La Moderna 2, se está trabajando en la rehabilitación de las canchas de futbol.

La intervención de estos lugares conforma uno de los cuatro ejes del programa de obra pública municipal. Foto: Cortesía Municipio de Monterrey

Además, se atienden las vitapistas en las colonias Las Brisas, Lagos del Bosque, Villas Las Fuentes, Del Paseo, Las Torres y Satélite, entre otras.