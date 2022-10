No más construcciones que afecten a la vida silvestre de Nuevo León

Para evitar que se establezcan nuevas zonas urbanas en los hábitats naturales de la fauna silvestre de Nuevo León, el diputado Eduardo Leal Buenfil presentó una reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado en la que se contempla la prohibición de fraccionar en lugares cerca de las montañas o donde se contemple que viven especies nativas de la localidad.

La propuesta radica en que no únicamente en las zonas naturales protegidas estén prohibidos los asentmientos urbanos, sino que también donde habiten especies en peligro de extinción o especies que, por la presencia humana, sean vulnerables.

“Imagínense que están a gusto, viendo la televisión en la sala y de respente llega un oso y se queda a vivir, igual en la casa del vecino y en la del otro vecino, ¿cómo se sentirían? Es justamente lo mismo que sienten ahora los osos, que estamos habitando el lugar en el que ellos viven”, expresó Leal Buenfil.

Por eso, añadió el diputado, este jueves presentó la reforma para prohibir que en los asentamientos donde se encuentren los osos, es decir la fauna, ya sea en peligro de extinción o que se ha vulnerado por la presencia humana, sea prohibido fraccionar en los municipios de Nuevo León.

Se trata de reformas a los artículos 257, fracción II; 258, fracción I; 259, fracción I; 261; 264, fracción III; 334; y la fracción I; y se adicionan un inciso e), a la fracción III, del artículo 136; y una fracción VII, al artículo 262, de la Ley Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

“Ya es común, ya se nos hizo normal ver en las colonias, incluso en las universidades, en muchas partes de Nuevo León, ver que llegan los osos y están siendo atropellados, están siendo lastimados y pues están llegando a los puntos donde ahora vive la gente porque nosotros, las personas, nos hemos encargado de invadir su hábitat natural”, destacó el panista

Esto es, precisamente, lo que desea proteger con su propuesta de reforma: a la fauna nativa.

“Queremos proteger la vida silvestre en Nuevo León y el Estado tiene mucho para dónde crecer, no tiene que ser justamente en la sierra, lugar donde habitan los osos y otros animales que estamos lastimando el día de hoy”, indicó.

Leal Buenfil señaló que ya hay especificaciones precisas en la ley al respecto.

“Tienen que ser una cantidad de metros y te dice ciertas especificaciones, por pendientes, etcétera. Entonces, ahí mismo le estamos agregando que en ese mismo límite esté la presencia de fauna silvestre”.

Respecto a los fraccionamientos que ya están habitados, Leal Buenfil aclaró que con esta reforma pudieran verse las posibilidades de amparo u otros procedimientos legales.

“Pero por lo pronto estamos dejando un precedente, de aquí en adelante no seguir lastimando lo que tristemente hemos lastimado. Es por eso que lo estamos previniendo, para que de aquí en adelante ya no se pueda fraccionar en esos lugares, que sea una prohibición en la ley y ya los municipios no puedan dar estos permisos”.

Hace semanas, recordó Leal Buenfil, presentó otra iniciativa para fomentar la prevención.

Eduardo Leal Buenfil realizó la presentación de la reforma en la Oficialía de Partes del Congreso. Foto: Martín Fuentes

“Antes de irnos al tema de sanción también buscar la prevención, es decir que haya un protocolo. Por ejemplo, hace semanas hubo el caso de un oso bebé al que mataron en Castaños, Coahuila, tanto los habitantes como la autoridad fueron omisos en no seguir las reglas.

“Entonces, aparte que haya una sanción administrativa para los servidores públicos que incumplan con su responsabilidad, que exista un protocolo, que cuando se vea un oso o cualquier animal silvestre se dé concomiento a Proteccion Civil o a la autoridad correspondiente, y así tratar de evitar todos estos daños que se les están haciendo a los animales”, agregó el legislador.

Desde su punto de vista, Leal Buenfil expresó que valdría la pena una campaña de concientización y también de información.

“Que la gente sepa que es delito, que la gente sepa que puede ir al CODE a poner una denuncia cuando ve que hay el maltrato a un animal. Es reciente esto, años atrás no estaba legislado, no estaba tipificado. Tal vez mucha gente no sepa que esto es delito, pero valdrá la pena hacer llegar la información y que se pueda denunciar y pueda perseguir el delito hasta que haya una condena”.

Aunque por el tipo de situaciones que han involucrado a osos estos animales están en la mira, en la reforma que Leal Buenfil propone se incluyen todos los animales que sean vulnerables a la presencia humana.

“Los osos son los que más hemos visto, pero en la legislación viene toda la fauna que sea afectada por la presencia de los humanos”, destacó el diputado.