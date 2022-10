Indira Kempis, senadora por Nuevo León, se reúne con el rey de España en Santander

La senadora mexicana Indira Kempis y un grupo de jóvenes latinoamericanos tuvieron oportunidad de reunirse con el rey de España, Felipe VI, durante el inicio de la séptima edición del Global Youth Leadership Forum que se realiza en Santander.

El encuentro reúne a líderes internacionales, expertos y empresarios para trabajar en los principales retos que enfrenta la sociedad actual.

Felipe VI accedió a la sala Riancho-Bringas, del Palacio de la Magdalena donde, además, estuvo Roberta Metsola, presidenta del Parlamento europeo.

“Si no me equivoco es la tercera vez que tengo el gusto y el honor de presidir el Comité de Honor y por lo que veo aquí y, sin duda me alegra, el paso del tiempo no hace sino consolidar y reforzar este proyecto de enorme interés y, desde luego, en una época como esta”, expresó el rey en su participación.

Felipe VI indicó que no cabe duda de que del diálogo intergeneracional pueden extraerse valiosísimas lecciones y experiencias.

“No puede ser más alentador el título de esta sesión: ´Europa, un futuro de esperanza´. Conocéis mi compromiso y mi firme convicción con el proyecto europeo en el que, en verdad, creemos todos los que estamos aquí”, expresó. “Tenéis diversos perfiles profesionales y trayectorias muy variadas, pertenecéis a distintas generaciones, vivís en diferentes países, pero, ante todo, os vincula, ¡nos vincula, de hecho!, la Unión Europea, lo que demuestra que cuenta con una gran capacidad de adhesión.

Te puede interesar:

“Porque no hay proyecto común tan amplio y ambicioso que sea tan realizable y que merezca más la pena... por ello, me quiero sumar al optimismo de la presidenta Metsola”.

Señaló que Metsola le recordó que en 2015 el monarca tuvo una intervención en el Parlamento en el que destacó los fundamentos que definen como europeos.

“Siete años después de aquella intervención, lo cierto es que sigo convencido de que debemos seguir preservándolos, haciendo que cada día sean más sólidos y efectivos. Porque si defendiéndolos, como dije entonces, defendemos Europa, en este contexto de tantas dificultades compartidas y retos tan complejos, su defensa debe ser una prioridad”.

Destacó que la guerra en Ucrania se presenta como un serio factor de riesgo para la vida de muchos y de desestabilización.

Felipe VI aseguró que las nuevas generaciones deben participar en este tiempo en el que los miedos, las dudas y las incertidumbres amenazan la seguridad, la confianza y las certezas.

“Vosotros debéis asumir ahora un papel de mayor protagonismo y hacerlo en un momento actual muy exigente que requiere unidad, sumamente necesaria para abordar cualquier desafío, responder a los innumerables interrogantes que se plantean continuamente y avanzar hacia unos mismos objetivos”, añadió.

El mundo, dijo, está cambiando con rapidez.

“Muchos de los cimientos en los que mi generación y las anteriores habían basado su visión del mundo, de Europa, de sus relaciones con los demás están siendo sustituidos. La transformación digital, la inmediatez de las comuncaciones, la aparición de problemas y retos necesitan, efectivamente, respuestas globales que se incluyen en el camino que tomará el futuro de la sociedad”.

Recordó que hasta no hace muchos años en Europa cada país tenía su propia moneda, había fronteras, fronteras convencionales, no había libertad de movimientos, ni de personas, ni de productos como hoy día

“¿Os imagináis volver atrás en todos esos avances? Yo creo que la mayoría no nos lo planteamos No nos podemos creer que eso sea posible, pues todos esos avances no han sido nada fáciles, han llevado años de debates, años de peleas, de políticas, de retos muy complejos. Pero si han sido posibles, ¿por qué dudar que Europa siga avanzando un proyecto unido de libertad y progreso?”, añadió.

Te puede interesar:

Global Youth Leadership Forum (GYLF) nació en el año 2016 con la voluntad de convertirse en un foro de debate y discusión donde líderes internacionales, expertos, empresarios, representantes de distintos países y organismos internacionales se puedan reunir con jóvenes líderes de perfiles sobresalientes en sus distintos ámbitos de actuación y que ostenten importantes responsabilidades en sus países en todos los sectores (políticos, económicos, sociales, culturales. Está considerado el principal encuentro mundial de estas características.

En el foro participan responsables gubernamentales de España, Colombia, Costa Rica, México, Marruecos, Jordania, Estados Unidos e India.