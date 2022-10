“Nuevo León es primero en todo, menos en la Fiscalía”: Samuel García

Si se elige como nuevo fiscal de Nuevo León a un exfuncionario público o a un integrante de un partido político significaría un retroceso, expresó el gobernador Samuel García.

Además, lanzó una fuerte crítica al proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acéfala desde la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero.

De acuerdo a información de “Milenio”, el mandatario estatal indicó que Nuevo León es primero en todo, menos en la Fiscalía.

“Nuevo León es el primer lugar en todo, pero en la Fiscalía hay una excepción, ahí no somos los mejores. Tengo qué dejar en claro que no queremos, ¡no queremos una Fiscalía politizada..!, si los diputados toman esa decisión, jamás va a ser imparcial, va a tener sangre política”, expresó García.

Indicó que ya es de todos conocido el resultado cuando hay intereses políticos en la Fiscalía.

“Yo no puedo ser fiscal, el ex gobernador, el ex alcalde, el ex funcionario tampoco. Queremos que llegue el más ligero y sin compromisos a ese puesto”.

El 11 de octubre, el gobernador señaló que el nuevo fiscal debe tener un perfil técnico más que político.

“Voy a esperar a que lleguen las listas (de candidatos), yo sigo insistiendo que debe ser un perfil técnico no político”, expresó.

García señaló que el ciclo natural en la elección del nuevo fiscal viene en la Constitución.

“Comité de selección, luego va a haber una convocatoria para que todos los abogados se registren, espero que haya muchos, que esté muy nutrida”, señaló el gobernador. “Luego habrá una lista de los mejores, según entrevistas, según método y currículum y yo voy a estar a la espera de que me manden esa lista final para mi derecho a veto”.

Sin embargo, García señaló que no desea hacer uso de ese recurso, aunque cuando se le mencionó la posibilidad de que Adrián De la Garza, exalcalde de Monterrey pudiera inscribirse, el mandatario estatal señaló: “Ahí está la respuesta”.

Educación de excelencia para todos

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuevas inversiones y la nueva Constitución Política del Estado, las y los neoloneses tendrán el derecho a una educación de excelencia, aseguró el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

Tras asistir al primer informe de actividades del rector de la UANL, Santos Guzmán López, el Gobernador dijo que en este propósito se cuenta con el respaldo de la máxima Casa de Estudios de la entidad.

“Ese es el reto que tenemos en Nuevo León, ese es el ejemplo que le tenemos que dar al país y la Universidad es mi aliada y les pido todo su apoyo porque vienen los mejores cinco años del nuevo Nuevo León”, manifestó.

En el Estado, añadió, ya no es discurso que se le va a apostar fuerte a la educación.

“En Nuevo León será una realidad que cada año de manera progresista se le invertirán miles de millones a la educación para que así podamos compararnos, no con otros Estados de la República, sino con otros países”, agregó.

El mandatario estatal dijo que gracias al respaldo de la UANL su administración echó a andar programas que no hay en todo el territorio nacional.

“Me refiero en primer lugar a la cobertura universal de cáncer de niñas, niños, adolescentes y mujeres que gracias a la Facultad de Medicina y al Hospital Universitario es una realidad en Nuevo León, esa es la grandeza de nuestro Estado y de la Universidad”, comentó García.