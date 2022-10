Aldo Fasci: Los partidos quieren a un vicegobernador no a un fiscal

Para Aldo Fasci, quien hasta hace cuatro meses fungía como secretario de Seguridad de Nuevo León, los partidos políticos no están buscando un nuevo fiscal que ocupe el puesto que dejó vacante Gustavo Adolfo Guerrero, lo que realmente quieren es un “vicegobernador”.

En conferencia de prensa, Fasci también señaló que a pesar de que Adrián De la Garza es el mejor perfil para ser fiscal de justicia del Estado, como el proceso de selección ya está tan viciado, significaría un “suicidio político” para el exalcalde de Monterrey.

‘’Los partidos no buscan un fiscal sino un vicegobernador y eso será Adrián, pero lo están utilizando. Adrián tiene un gran perfil, es mi amigo, pero hay otros; el problema es el proceso’', dijo.

Fasci agregó que en caso de que se llegara a elegir a De la Garza estaría en medio de una guerra política y los únicos beneficiados serán los grupos criminales.

Falta trabajo de equipo en Fiscalía, dice Aldo Fasci pic.twitter.com/Bu9e35fVJi — Martin Fuentes (@MartinFuentes) October 27, 2022

“Hoy que tenemos a un gran perfil, tiene aspiraciones, tiene todo derecho”, señaló Fasci, “el caso de Adrián es como Shakespeare: ser o no ser y él es. Puede ser vetado, como todo apunta, pero ¿qué pasara si es (seleccionado)?, habrá una pugna constante y entonces, en vez de perseguir delincuentes, van a estar en la cumbre, va a ser un suicidio político para él, se van a estar matando entre ellos y van a matar a todos porque la delincuencia va a seguir creciendo”.

Fasci reiteró que De la Garza es su amigo, por ello considera que no es conveniente que vaya por el puesto de fiscal.

Confirmó que la elección se empañó por la ruptura de la mesa de diálogo que mantenían PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.

“Lo que ocupa Nuevo León es un ´fiscal carnal´ emanado de la ciudadanía. El problema aquí es que los partidos no están buscando fiscal, están buscando a un vicegobernador y eso mancha a Adrián aunque no quiera, lo están usando, con todo respeto, hay una plataforma política detrás de todo esto, pero no estoy culpando a Adrián”.

Destacó que con los amparos y los recursos que se están implementando, el proceso de elegir a un nuevo fiscal se extendería hasta el 2023, quizá para en marzo.

“Lo que se debe hacer es establecer una mesa de diálogo para seleccionar al mejor perfil que anteponga su neutralidad”, señaló Fasci.

El exsecretario de Seguridad añadió que él únicamente emite su opinión como la de muchos ciudadanos

“Se necesita también la presión de los medios de comunicación para sacar la política del proceso de selección del fiscal por parte de Congreso del Estado porque los políticos nada más a periodicazos entienden”.

Restó seriedad a la selección del fiscal por el panorama tan poco alentador que se vive actualmente.

“Es mejor ir a la lucha libre, a la (Arena) Coliseo... ¿todavía funciona?”, señaló.

Fasci añadió que la elección tiene que ser un proceso neutral, sin partidos políticos de pormedio y que (el proceso) concluirá en los tribunales.

“Preocupémonos si hay un fiscal carnal de partidos o del gobernador o de quién sea... o de un empresario, no puede haber fiscal carnal más que fiscal carnal de la gente”.

En su opinión Gustavo Adolfo Guerrero hizo un excelente papel al frente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, pero presiones políticas desencadenaron su renuncia.

Respecto a si se considera candidato al puesto, Fasci expresó que está impedido porque todavía hace cuatro meses era funcionario.