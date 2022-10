Aspirantes a fiscal incumplen, en su mayoría, con papelería completa

Los aspirantes registrados a convertirse en el nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León y que no presentaron su papelería completa tienen dos días para hacerlo o quedarán eliminados de la contienda.

Y no se trata solamente de la carta de no antecedentes penales, requisito con el que la mayoría incumplió, sino de otros datos importantes como domicilio o correo electrónico.

Enrique Ogaz, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que quienes tengan información pendiente serán notificados y tienen un máximo de dos días para presentar la documentación faltante.

Respecto a quienes no llevaron su carta de no antecedentes penales, Ogaz indicó que será considerada como una “situación no ordinaria” prevista en el marco normativo.

“Es una situación no ordinaria, en el punto seis de la convocatoria se menciona que las situaciones no ordinarias serán resueltas por la Comisión Anticorrupción del Congreso”, explicó Ogaz.

Hasta ayer no había un número preciso de quiénes no llevaron la carta de no antecedentes penales, sin embargo, Ogaz indicó que se trata de la mayoría de los aspirantes.

El viernes a las 16:00 horas cerró la convocatoria para el registro de candidatos a ocupar el cargo que dejó acéfalo Gustavo Adolfo Guerrero.

En total fueron 65 personas registradas, aunque muchas de ellas no lograro conseguir el acta de no antecedentes penales porque el Estado dejó de expedirlas.

Diferentes fuentes señalan que la elección del nuevo fiscal general de justicia de Nuevo León se alargaría hasta 2023.