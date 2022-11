Aldo Fasci: Congreso de NL está imponiendo a un fiscal

Aldo Fasci, consejero y vocero del Gobierno de Nuevo León, aseguró que si el presidente Andrés Manuel López Obrador supiera que PRI y PAN están siendo apoyados por MORENA en el proceso de selección del fiscal general de justicia “le daría un infarto”.

“El PRI de (Rodrigo) Medina aliado con el PAN, su peor enemigo de toda la vida y MORENA apoyando. Estoy seguro que el presidente no está enterado de eso, le va a dar un infarto cuando sepa este tipo de acuerdo”, señaló Fasci.

El exsecretario de Seguridad señaló que el Poder Legislativo está imponiendo a un fiscal.

Te puede interesar: Reaparece Aldo Fasci y ve con buenos ojos que Adrián De la Garza llegue a la Fiscalía de NL

“En lugar de hacer un proceso de selección es un proceso de imposición”, aseguró, “en un día fueron eliminados más de 60 perfiles y sin ninguna trasparencia, sin saber si está fundada y motivada cada resolución”.

Añadió que es un proceso que está manchando al Estado, a los diputados y a quienes se inscribieron para convertirse en fiscal.

“(La selección) Está muy manchada con procesos legales… y va a haber más porque es un proceso que lastima a las mujeres, entre los cuatro no hay ninguna mujer y eso viola los principios básicos constitucionales de equidad... una Fiscalía misógina. Va a haber más amparos, más problemas legales”, advirtió Fasci.

El consejero y vocero del gobierno estatal aseguró que el Congreso aún no envía al mandatario estatal la “cuaterna” para que pueda ejercer su derecho al veto.

Adrián De la Garza Santos, Guadalupe Saldaña Vargas, Pedro Arce Jardón y Genaro García de la Garza fueron seleccionados el martes durante la Sesión de Pleno en Congreso.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, tendrá cinco días, a partir de que reciba la lista, para vetar a uno de los finalistas.

Fasci indicó que todos los actores políticos se entregaron a una sola fracción del PRI de Rodrigo Medina.

“Estos acuerdos no son para la elección de un fiscal sino para la imposición de una postura política”, aseguró, “la independencia de la Fiscalía se construyó para que la política estuviera fuera y no es así; la Fiscalía no debe estar en un grupo político”.

A su ver, el Congreso perdió el diálogo por tratar de imponer.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

“Convoco a la sensatez y la madurez política... a pensar en Nuevo León. Hay que hacer a un lado las pasiones y los sentimientos personales, que es lo que está impidiendo que las cosas mejoren en el Estado”, agregó. “Esa sed de imposición no deja ver a los actores más allá de la coyuntura, se ha perdido el diálogo y es una verdadera pena”.