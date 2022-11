La colaboración es clave para innovar en el tema del cambio climático: Luis Donaldo Colosio Riojas

Para Luis Donaldo Colosio Riojas, la mejor forma de innovar en el tema del cambio climático reside en la colaboración, y las ciudades deben tomar un papel protagónico en esta lucha por el calentamiento global.

Colosio Riojas participó este 10 de noviembre en dos paneles: From Global to Local: Climate change will be won and lost in cities at the Sustainable Innovation Forum 2022 y Equity and Climate Solutions in Cities: Accelerating Actions by Key Actor, en el marco de la COP27, que continúa en Egipto.

Durante sus dos intervenciones, el alcalde de Monterrey, resaltó la importancia de que los actores subnacionales se sumen a la lucha contra el cambio climático.

El primer panel, organizado por la institución Connected Places Catapult, se resaltaron las necesidades tecnológicas que se presentarán en el futuro, además de mostrar la importancia de la colaboración entre actores para la lucha contra el cambio climático.

“La mejor forma de innovar es colaborando… no hay país en el mundo, no importa lo comprometido que esté, si las ciudades no toman un papel más significativo en las acciones de mitigación”, dijo Colosio Riojas.

Durante su segunda intervención, bajo la responsabilidad de World Resources Institute (WRI), el edil regiomontano expuso el Acuerdo Verde por Monterrey, así como la colaboración que ha tenido la Ciudad con el WRI Global y WRI México a través del Plan de Acción Metropolitana para enseñar las buenas prácticas que se ha tenido en materia de acción climática a otros actores subnacionales.

Al salir de la conferencia Colosio Riojas dijo haber recibido inspiración de otras entidades para la recaudación de recursos que se usarán para implementar los planes de la agenda climática.

“Me dieron ideas buenísimas que quiero implementar el siguiente año sobre cómo podemos lograr convertir el capital privado a fondo perdido que hemos estado consiguiendo para poderlo multiplicar a través de instituciones financieras y poder así financiar todos los proyectos de infraestructura verde”.

Detalló que se pondrá especial interés en los (proyectos) que tienen que ver con adaptación, que no son necesariamente los más atractivos para instituciones financieras.

“Pero con este respaldo económico que pude conseguir de antemano puede lograr más cosas” añadió el munícipe.