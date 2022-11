¿Cuánta gente marchó en Monterrey para defender al INE?

Alrededor de 26 mil personas recorrieron las calles del centro de Monterrey para protestar contra la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los organizadores del evento se dijeron dispuestos a luchar “cinco o seis meses más” para defender al INE.

En un movimiento realizado al mismo tiempo en 43 ciudades y 16 entidades de México, miles de personas se lanzaron a las calles con pancartas y consignas para pelear por la democracia nacional.

Te puede interesar: Más de la mitad de los mexicanos apoyan la propuesta de Reforma Electoral de AMLO

Desde el cruce de las calles 5 de Mayo y Zaragoza los manifestantes recorrieron parte del primer cuadro de Monterrey. Foto: Martín Fuentes

Desde el cruce de las calles 5 de Mayo y Zaragoza en el centro de la Ciudad, el contingente se empezó a congregar desde poco después de las 09:00 horas.

Armados con pancartas y lanzando consignas como “El INE no se toca!”, “¡Fuera López Obrador!” o “¡Sendores, diputados, México está en sus manos!”, los regiomontanos recorrieron Zaragoza hacia el sur, cruzaron Juan Ignacio Ramón, Matamoros, Ocampo y rodearon el Palacio Municipal de Monterrey.

Después se dirigieron por Zuazua hacia el norte y concluyeron en la Explanada de los Héroes, a la que llamaron “la cuna de la democracia en México”.

Al ritmo de "We will rock you", de Queen los participantes esperan el inicio de la Marcha en Defensa del INE#marchaINE #Monterrey #INE pic.twitter.com/tslu8WoFpr — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 13, 2022

Una vez instalados frente al Palacio de Gobierno los manifestantes esperaron la llegada del resto del contingente mientras expresaban su descontento por la desaparición del INE.

Tras más de 40 minutos de espera, los organizadores presentaron a tres oradores: Ana Lucía Ponce, de la Asociación Nacional Cívica Femenina; Ricardo Lavigne Salazar y a Gerardo Pardo, del Frente Cívico Nacional, quienes coincidieron en señalar que la democracia en México está en peligro.

Miguel Treviño, alcalde de San Pedro, participó como ciudadano en la marcha. Foto: Martín Fuentes

“Si nos quedamos dormidos nos van a quitar el país, nos van a quitar la democracia y las futuras generaciones son las que van a sufrir”, señaló Pardo, ante la multitud que mostraba su inconformidad.

La manifestación pacífica concluyó alrededor de las 12:40 horas.

Al gritó de "El INE no se toca" comienza la #marchaINE en #Monterrey pic.twitter.com/2vMJB4UCLb — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 13, 2022

“No lo podemos permitir”

Porque no pueden permitir que el gobierno se dedique a denostar y a insultar, las organizaciones ciudadanas que organizaron la marcha en contra de la reforma electoral, están dispuestas a sostener una lucha para defender el INE aunque esto implique tener que pelear cinco o meses meses más.

“Vamos a empezar a interactuar con el resto del País porque queremos que todas las acciones participen, como ustedes lo vieron hoy. Esta marcha se replicó en 43 ciudades del País; empezó en Ciudad de México, nos pedían que fuéramos (a CDMX) y les dijimos que no porque queremos defender al INE desde aquí, desde la cuna de la democracia del INE en el país”, dijo Javier Lozano de las organizaciones NL 24 y Frente Cívico Nacional.

Mauro Guerra, presidente del Congreso, también acudió como ciudadano. Foto: Martín Fuentes

El activista destacó que esta lucha va a durar cinco o seis meses.

“Vamos a tener que hacer un buen plan en lo que sigue. Estamos este día aquí para defender el sistema democrático de México. El INE es el pilar indiscutible de nuestra democracia y no podemos permitir que nos lo quiten.

“El INE es ciudadano, nosotros somos ciudadanos y venimos a defender algo que es nuestro, no se vale que el gobierno le quite el presupuesto, no vale que el gobierno se agencie atribuciones que nos corresponden a nosotros porque sería regresar a la época de los 80s, a la época de los 70s donde todas las decisiones eran del gobierno federal”, aseguró Lozano.

Recordó que en el pasado, el gobierno imponía a sus candidatos.

“Ellos ganaban todas las elecciones, no había pluralidad, no teníamos diputados, o eran muy pocos, y no teníamos senadores”, detalló, “ustedes deben de recordar que no había ni siquiera un solo gobernador. A partir de que el INE fue constituído la primera elección que lleví se le quitó el Congreso al PRI y en la siguiente elección, en la del 2000, hubo alternancia en la presidencia”.

Lozano aseguró que el organismo desaparece y esto vuelve a pasar a manos de la Secretaría de Gobernación no va a haber otra vez democracia.

“Vamos a tener que esperar otros 20 ó 30 años para regresar a la democracia”.

El contingente portó pancartas y lanzó consignas contra la reforma electoral. Foto: Martín Fuentes

Vaticinó que los ciudadanos están dispuestos a tomar acciones de resistencia civil si es necesario.

“Habría que ver si tomamos los Congresos estatales y el Congreso Federal para impedir que se vote esta ley”, reveló.

A nivel personal dijo haberse sentido impulsado porque él fue funcionario de casilla en las elecciones federales de 2012 y tras los resultados, López Obrador, quien perdió, llamó “corruptos” y “vendidos” a quienes participaron en el proceso electoral.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

“Por eso estoy aquí, no voy a permitir que ningún político me insulte; estoy aquí porque quiero defender a mi patria y a mi nación”, añadió.

Con la interpretación del Himno Nacional Mexicano termina la #marchaINE en #Monterrey pic.twitter.com/Ub2g3qdNyo — Martin Fuentes (@MartinFuentes) November 13, 2022

Lozano comentó que la manfiestación fue organizada por ciudadanos, pero les gustaría tener el apoyo de partidos políticos como el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para defender al País.

A detalle

Quienes organizaron la marcha: Frente Cívico Nacional, NL 24, Ver Ciudadano, Misión Rescate México y más de 50 organizaciones ciudadanas.

Total de asistentes: Alrededor de 26 mil personas.

Récord anterior: En 1985 se congregaron en la Explanada de los Héroes 10 mil 200 personas.