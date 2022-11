Así baila “El Bronco” al ritmo de Banda Pequeños Musical

Porque se aburre en casa, Jaime Rodríguez Calderón, decidió seguir un reto de Tik Tok y bailó al ritmo de “La nena”, de la Banda Pequeños Musical.

“Raza, me mandaron un trending de Tik Tok para hacerlo. Mejor ustedes tien paro y díganme uno, que ya me aburro aquí en la casa encerrado”, compartió el ex gobernador de Nuevo León.

“El Bronco” se encuentra en arresto domiciliario al estar enfrentando un proceso por presunto abuso de poder en el tema de la Ecovía.

Rodríguez Calderón tiene algunos problemas de salud.

Hace tiempo, compartió también en Tik Tok un video en el que se le ve calentando tortillas.

“Para armarme unos tacos con unos frijoles que mi madre me mandó. Yo con eso soy feliz. ¡Buen sábado a todos!”, publicó.