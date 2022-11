Documento en mano presidente municipal de San Nicolás desmiente a secretario de Finanzas de NL

El Gobierno de Nuevo León sí congeló cuentas de municipios, a pesar de que Carlos Garza Ibarra, secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, aseguró que esto no sucedió y con documentos, Daniel Carrillo, presidente municipal de San Nicolás, desmintió al funcionario estatal.

La acción ejecutada por el Estado se debió a presuntos adeudos de impuestos estatales, aunque Garza Ibarra señaló que algunos municipios tenían endeudamientos del orden federal.

“Tenemos marcado, al menos, más de 40 millones (de pesos) retenidos, por este señalamiento que es impreciso y violatorio a nuestro derecho”, dijo Carrillo, “a pesar de tener suspensión y garantía por parte del Poder Judicial fue algo a lo que no hicieron caso”.

El presidente municipal de San Nicolás denunció que el Gobierno del Estado realizó esta medida sin otorgar derecho de comprobación.

“Pero el municipio cumplió con el pago en tiempo y en forma”.

Con documentos en mano que avalan que habla con la verdad, Carrillo informó que se le notificó sobre un requerimiento de pago del Impuesto Sobre Nómina y que este tenía un retraso.

La información fue recibida el 1 de noviembre. También se le dio a conocer que habría una ejecución de embargo.

Sin embargo, Carrillo detalló que San Nicolás pagó el 31 de octubre. Además el munícipe tiene todos los comprobantes desde 2017.

“Están haciendo abuso de autoridad y si esto no se corrige caeríamos en un estado franco de no derecho”, comentó el edil. “Si hay un interés político los municipios no tenemos ingerencia en la toma de decisiones políticas de lo que se está discutiendo en torno a Nuevo León”.

Presuntamente San Nicolás tenía un adeudo de 11 millones 699 mil 149 pesos y se le otorgaba un período de 30 días posteriores a la notificación para pagar.

Pero la Tesorería del Estado ejecutó el embargo en las cuentas de los bancos.

En una rueda de prensa ofrecida a principios de semana, Garza Ibarra afirmó que el Estado está al corriente en el pago de recursos a los municipios, además indicó que al día de hoy no se ha ejecutado embargo a ningún ayuntamiento.

El funcionario, sin embargo, reconoció que el Estado sí retiene participaciones, pero por adeudos al SAT.

“No hay ningún embargo al día de hoy, ¡ninguno!”, señaló Garza Ibarra de forma tajante.

Carrillo informó que San Nicolás solamente recuperó la cuenta del banco Afirme, pero no puede disponer del dinero que tiene en cuentas con otras instituciones financieras.