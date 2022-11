Nuevos casos de VIH en México son entre menores de edad, advierte legisladora Jessica Martínez

De acuerdo a estadísticas recientes el 17% de nuevos contagios de VIH, a nivel nacional, se da entre adolescentes de alrededor de 12 años, quienes están descubriendo su sexualidad, sin embargo, por la falta de información terminan infectados de este virus, por ello la diputada Jessica Martínez, de Morena, presentó una iniciativa para una nueva ley para atender la problemática en Nuevo León.

Con el nombre de Ley de Prevención, Atención Integral y Control para el VIH en el estado de Nuevo León, la legisladora explicó que se busca crear políticas y desarrollar programas para la prevención, la atención especializada integral y control del VIH, así como del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

“Se trata de una realidad que debe ser atendida, desde un enfoque predominantemente preventivo y dirigido a la plena garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la población, con especial énfasis en mujeres y población joven”, señaló Martínez.

Te puede interesar: Encuentran variante del VIH más contagiosa y letal

En el documento entregado por la coordinadora de la bancada morenista, destaca que el enfoque actual de los grupos de riesgo, que son hombres homosexuales y bisexuales, así como mujeres que se dedican al trabajo sexual, constituye un factor que limita la adopción de estrategias de prevención adecuadas.

“La iniciativa destaca que, se garantizará el respeto, la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, sida y otras, para lo cual se regirá por los principios de consentimiento informado, confidencialidad, dignidad, equidad e inclusión social.

La iniciativa, agregó la diputada, busca dotar de mayores atribuciones y más integrantes, al Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión Sexual del Estado de Nuevo León (Coesida), instancia permanente respecto a la aplicación y desarrollo de los programas integrales de prevención.

“Lo más preocupante es que los jóvenes están iniciado cada vez a una edad más temprana su vida sexual y por eso necesitamos, primero que los adultos hablen sobre el tema con naturalidad para que les puedan enseñar a las niñas y a los niños a cuidarse desde la primaria”.

Realmente, añadió Martínez, se sabe que a los 12 años es el promedio en que se inicia la vida sexual.

“Es muy iluso creer que no tendrán actividad. Sabemos que todos los niños y niñas comienzan a explorarse, comienzan a interactuar con, esperemos que sea con otros menores, pero hay veces que es con mayores de edad, entonces… la abstención puede ser para algunas personas, pero la información que tenemos es que no es la solución para la mayoría de niñas, niños y adolescentes”, añadió la legisladora.

Un hecho relevante, explicó, es que cuando los menores acuden a centros de salud tampoco reciben información sobre prevención y cuidado.

“Les dicen que no piensen en eso, que se vayan a hacer la tarea y no les dan información y no les dan preservativos. Sí es preocupante porque el 17% de los nuevos casos es en menores de edad, de alrededor de los 12 años”.

Martínez indicó que se trata de una ley muy completa que se trabajó buen tiempo, puliendo todos los detalles.

En caso de que la ley prospere y sea votada convertiría a Nuevo León en una de las pocas entidades que tiene su ley estatal sobre VIH y que aborda temas relacionados con la prevención y atención.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

“Necesitamos que haya una política estatal porque el año pasado, en el marco de la conmemoración del 1 de diciembre hicimos un exhorto y le preguntamos a todos los municipios qué acciones estaban realizando para concientizar sobre el VIH y nos contestaron menos de 10 municipios”.

Al final de la presentación la legisladora repartió preservativos.