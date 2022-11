PRIAN quiere poner “gorro” y rasguñar” el presupuesto: Samuel García

El gobernador Samuel García dijo estar tranquilo porque tiene la razón en el tema del paquete fiscal y no va a confrontarse con nadie porque el PRI y el PAN quieren poner “gorro” y “rasguñar” el presupuesto 2023 y no va a permitir que trastoquen sus proyectos prioritarios.

Acompañado de Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, además de las secretarias de Educación, Igualdad e Inclusión y Salud, el mandatario encabezó en la Explanada de los Héroes la Expo Ayudar es la Nueva Ruta.

“No vamos a confrontarnos, sobre todo porque no es un pacto, es el PRIAN; no es un Pacto por Nuevo León ni es un pacto plural, es PRI y PAN que quieren poner ´gorro´ en este caso desde el Congreso”, dijo el gobernador.

Recordó que la mañana del domingo, los alcaldes que integran el Pacto Nuevo León sostuvieron una reunión en la que ratificaron la iniciativa de seis proyectos de reforma.

“Hoy también se juntaron el PRI y el PAN, los alcaldes. Yo a todos les digo que mejor busquemos el diálogo y buscar sacar un paquete en consenso, de lo contrario voy a aplicar el del año pasado… y pues yo muy contento porque ese prespuesto para mí fue muy bueno.

“Están todos mis proyectos prioritarios: el Metro, las carreteras, los hospitales; estaremos viendo cómo actúa el Congreso”, expresó.

Este domingo, diputados independientes dieron a conocer que ante el incumplimiento del gobernador para presentar Ley de egresos 2023 presentarán en próximos días una reforma a la Ley de Egresos 2022, para que entre en vigor el año entrante.

“(Yo les digo) Que lean la nueva Constitución y la (Constitución) Federal. El presupuesto es una facultad exclusiva del Ejecutivo y ya está la Ley de Ingresos, estoy esperando que la voten; si no la votan o la votan en contra la Constitución es muy clara, que se aplica la del año anterior actualizada”.

También durante la reunión de Pacto Nuevo León los alcaldes confirmaron su salida de la Mesa de Coordinación Metropolitana.

“Insisto, yo no veo ningún pacto, yo veo alcaldes del PRIAN. Inclusive no fueron (a la reunión) ni de Movimiento Ciudadano, ni del Verde, no fueron independientes, no fueron de Morena”, dijo, “yo más bien veo al PRIAN que están deseosos de ´rasguñar´ al presupuesto y yo no voy a permitir que los proyectos prioritarios de Nuevo León, que prometimos en campaña, me los vayan a trastocar”.

García afirmó que no está negado al diálogo y si lo invitan a Pacto Nuevo León, iría.

“¡Claro!, pero yo siempre les he dicho que más allá de pactos, los alcaldes, todos, tienen la puerta abierta. Ya vi a los alcaldes de Escobedo, de Ciénega, de Vallecillo, Santa Catarina; aquí voy a estar del lunes en delante, quien quiera venir a ver una inquietud, algún tema, ¡estamos encantados de recibir a todos los alcaldes y a todos los diputados de cualquier color!”, aseguró.

Bajan delitos 30%

El mandatario estatal aseguró que los delitos en el Estado van a la baja, por eso no puede permitir que los conflictos con el PRIAN afecten a la entidad.

“Vamos muy bien, de hecho este mes hemos bajado ya como 30% todos los delitos, tenemos dos semanas muy tranquilas”.

Informó que se está trabajando en conjunto para no afectar la gobernabilidad.

“Yo no quiero que un conflicto del PRIAN me trastoque la seguridad, las finanzas y la gobernabilidad. Por eso quiero separar muy bien la politiquería de la gobernabilidad de nuestro Estado que hoy está mejor que nunca”, expresó García.