Los problemas del Estado no se arreglan con una bendición papal: Mauro Guerra

Antes de que el gobernador se vaya de viaje por Europa debería resolver los “grandes problemas” de Nuevo León porque la contaminación, el agua y la inseguridad no se van a solucionar con una bendición papal, dijo Mauro Guerra, presidente del Congreso local.

El lunes, Samuel García fue designado coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), y en su calidad anunció un viaje por Italia, España y Asia para potencializar a México.

Sin embargo, este viaje no es bien visto por el Poder Legislativo.

“Nuevo León tiene grandes problemas qué resolver, estamos viviendo el trasvase, quienes dijeron que defenderían el agua del Estado no lo están haciendo; hoy se esta yendo el agua que el día de mañana vamos a ocupar”, expresó Guerra.

El panista añadió que el Gobierno no está moviendo al Estado como se comprometieron.

“Hace más de un año que no tenemos camiones, seguimos sin poder recortar los tiempos de movilidad, la seguridad ni se diga”, expresó Guerra, “seguimos viviendo grandes problemas. Eso no se va a resolver desde Italia, eso no se va a resolver con una bendición papal”.

Lo que la entidad necesita, agregó, es que se pongan a trabajar.

“Y más si entorpeces a los municipios, si los dejas sin recursos y haces más complicado su día a día”.

Guerra indicó que el gobernador está a tiempo y antes que decida hacer este viaje o no, dejar claro y apoyar con lo que le toca, a cada quien, en cuanto al presupuesto a los municipios.

“En cuanto a tomar decisiones de seguridad y no estar pensando en una agenda internacional, turística o de recreación cuando hay grandes problemas en el Estado”.

El presidente del Congreso expresó que uno de los problemas más preocupantes es el de la contaminación.

“¡Acaban de regresar de una convención internacional de medio ambiente! Yo no sé si platicaron la tragedia del aire que tenemos en la Ciudad”, indicó, “seguimos siendo la ciudad con más días de aire malo que bueno. Ya solo ves estas masas de contaminación, y hay una refinería que nos está afectando y nadie hace nada. De esos impuestos verdes sólo se vio lo verde del dinero”.

Antes de que Samuel García salga de gira, expresó Guerra, espera que deje definidos o resueltos algunos problemas que tanto afectan a la ciudadanía.

“Porque sería muy difícil que en esta época no tengamos al responsable de los temas del Estado en la ciudad sino fuera”, indicó.