Jaime Rodríguez Calderón prepararía “bronca” contra quienes lo detuvieron

Luego de acudir este lunes a firmar a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) en Monterrey, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón adelantó que contempla la posibilidad de proceder legalmente contra quienes lo detuvieron.

De buen semblante y sonriente, “El Bronco” añadió que el proceso está detenido gracias a un amparo que se le otorgó

“Pero estamos buscando que se revise a fondo el asunto, considerando en que al final todo saldrán bien”, dijo.

“El Bronco” enfrenta la denuncia de un particular, supuestamente afectado por la requisa de la Ecovía.

“Vengo a liberar estos procesos que me inventan, por eso la requisa la sigue operando el Estado porque fue en derecho y el Estado me inventó juicios. Por el (delito) que me detuvieron ya estoy absuelto; luego me inventan este, y tengo que venir (a firmar).

“¡Claro! porque no hice nada malo. Requisamos, según la facultad que tenía como gobernador, el transporte que ustedes conocen, que estaba en malas condiciones y prestaba muy mal servicio. Entonces lo requisamos. Tan lo requisamos, que lo sigue utilizando el actual gobierno y no cometimos ningún delito”.

Fue la primera firma de Rodríguez Calderón, quien tiene que presentarse cada primer lunes de mes, luego de que un juez cambió la medida cautelar.

“Ya nada más es venir a firmar cada primer lunes de cada mes. Hoy vine a registrarme, era el primer lunes que me tocaba, entonces vine a registrarme”, comentó.

Uno de sus planes es contrademandar al Estado.

“Pero tomaré decisiones frías hasta liberar los procesos de 22 carpetas que eran puros inventos y se buscaron excusas sólo para mantenerme preso y fueron sólo dos al vapor”.

Su cuerpo de abogados, agregó, analizarían si va o no.

“Y no les voy a avisar, como ellos me hicieron”.

Expresó que el delito del que se le acusó es exactamente el mismo que pesa sobre el subsecretario del SAT, Félix Arriata.

“Pero no fueron 25 patrullas por él; a mí sí me detuvieron y me pasearon por todo el Estado”, recordó. “Yo estoy muy seguro de que no hice ni cometí ningún delito; inventaron todo”.

“El Bronco” estudiará si hay viabilidad para un proceso legal en contra de quienes lo acusar.

“He reposado nueves meses, por esta injusticia ha habido uso faccioso de la ley”.

Pero, a pesar de todo no guarda rencor.

“Los rencores producen cáncer”, aseguró.

La política es un arte

Sobre el conflicto que desde hace meses sostienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, Rodríguez Calderón señaló que hay líneas que no se deben cruzar.

“La política es un arte y cualquier persona se puede molestar, las líneas y facultades son muy claras de ambos poderes”, explicó. “El Congreso, el Legislativo tiene facultades y nosotros en este tema no discutimos, por ejemplo, yo dejé que eligieran a los fiscales”.

Recomendó paciencia al gobernador ante conflictos con diputados.

“El gobernador debe estar tranquilo, parece un potrillo. Los problemas se resuelven conciliando, acordado y tratando de ponerse de acuerdo”, agregó.

Visiblemente más delgado después de perder 40 kilos, Rodríguez Calderón señaló que se va recuperando poco a poco.

“Ahí la llevo, recuperando peso, perdí mucho peso y el intestino apenas está adaptándose a los tamales”, expresó el político.