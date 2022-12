Líder de Morena, promete en Monterrey “piso parejo” para aspirantes a la Presidencia

Después de reiterar que México vive una transformación en la que no imperan los proyectos personales sino del país, Mario Delgado, presidente de Morena, afirmó que será el principal promotor de un “piso parejo” para los aspirantes a la Presidencia por el partido para el 2024.

Delgado estuvo este domingo en Monterrey donde participó en el Foro Encuentro por el Futuro Nuevo León, realizado en el salón de evento del Mercado Juárez.

“Desde julio de 2018 vivimos una insurrección pacífica, legal y democrática. Eso es el Movimiento de Renovación Nacional y eso detonó el mejor presidente que hemos tenido en los últimos años, Andrés Manuel López Obrador”, dijo Delgado.

Agregó que México está viviendo un proceso de transformación muy importante que aplicaría también al interior del partido.

“Pero para que se vuelva un punto de inflexión, para que quede registrado como la Cuarta Transformación en nuestro país no basta el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente, tiene que haber el acompañamiento de un pueblo”.

En ese tono, Delgado señaló que su movimiento no se cansa de promover un proceso de unidad y de ser conscientes.

“No se trata de proyectos personales, sino de un proyecto de país”.

Prometió que los candidatos de Morena a la Presidencia de México tendrán un “piso parejo”. “La dirigencia nacional es muy consciente de lo que está en juego, no nos vamos a equivocar. Nuestro papel es ser árbitro imparcial, garantizar juego limpio, garantizar ´piso parejo´”, destacó ante unas mil 500 personas. “La dirigencia no puede interferir, no puede tener favorito. ¡Es más!, no podemos tener ni corazoncito porque quien debe decidir es la gente”.

El candidato oficial del partido surgirá a través de encuestas.

“Para que se convierta en un proceso de transformación; esa es la responsabilidad que tenemos todos y todas los que compartimos el sueño de la Cuarta Transformación, ser conscientes que es nuestra responsabilidad, de millones de mexicanos de nuestra generación de hacer trascendente esto que está viviendo nuestro país, anteponer siempre los principios”, expresó Delgado.

El presidente de Morena aseguró que la oposición está derrotada.

“Moral y electoralmente. El Presidente ya hizo una lista de más de 40 (candidatos) y luego algunos se enojaron y dijeron: ´¿por qué a mi no me nombró?´. Pero saben que no tienen ninguna posibilidad si nos mantenemos unidos.

“¿Qué vamos a hacer en 2024? Vamos a dejar que la gente decida en este proceso de transformación a través de las encuestas. ¡El pueblo va a opinar, el pueblo va a decidir!”, expresó Delgado.