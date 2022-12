Diputados denuncian que con “portazo” Gobierno de NL quiere desaparecer al Poder Legislativo

El Gobierno de Nuevo León dio un “portazo” a los legisladores del PAN y del PRI que la tarde de este lunes se presentaron en la Consejería Jurídica para entregar varios decretos, entre ellos, el veto superado a la Reforma Hacendaria, la cual incrementa las participaciones a los municipios del Estado.

El gobernador Samuel García ordenó que a partir del día 13 de diciembre comiencen las vacaciones decembrinas para los empleados del Palacio.

Pero este lunes, cuando el presidente del Congreso Mauro Guerra se presentó en la Consejería, descubrió que nadie estaba laborando.

Te puede interesar: Legisladores condenan “cerrazón” de Samuel García en el tema del Presupuesto 2023 para NL

“De un ´portazo´ quieren desaparecer el Poder Legislativo sin recibir reformas para que sean publicadas como lo marca la Constitución”, dijo Guerra, quien llegó desde las 14:50 al Palacio de Gobierno, pero no encontró quien recibiera la documentación.

Alrededor de las 15:20 horas, Carlos De las Fuente, coordinador de la bancada del PAN se presentó, pero un elemento de Fuerza Civil le impidió el paso argumentando que por el covid no podría ingresar.

Carlos De la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, exigió que si no lo dejaban entrar, entonces que sacaran a la Consejería. Foto: Martín Fuentes

“Bueno, tráeme entonces la Consejería”, respondió el diputado.

Pero minutos más tarde las bancadas completas del PRI y PAN llegaron y ahora sí se les permitió el acceso.

De la Fuente indicó que Nuevo León ya se encuentra en un estado total de ingobernabilidad.

“Pero el señor gobernador está en Italia; a nadie le dijo a qué fue…”.

El diputado agregó que en el Congreso se recibió la notificación de que las vacaciones en Palacio comenzarían, pero hasta el día 13 de diciembre.

“El presidente (Mauro Guerra) decidió venir a acompañar a la Oficialía Mayor para que le recibieran la reforma que ya está aprobada y evitar que les fueran a decir que ya estaban de vacaciones, pero desde hoy se fueron. No nos iban a dejar entrar, pero cuando vieron que llegamos todos cambiaron de opinión”, señaló el albiazul.

Guerra indicó que el Congreso seguirá trabajando todos los días, sin embargo, el que la Consejería esté cerrada los mete en problemas.

“Si el día de hoy este Congreso apoya un tema de salud... de seguridad, simplemente no se va a avanzar y eso no lo vamos a permitir y no puede ser que un ´portazo´ quieran desaparecer al Poder Legislativo”.

El presidente del Congreso aseguró que seguirán llevando documentos para continuar con los beneficios para el Estado.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

Heriberto Treviño Cantú, líder de la bancada del PRI, indicó que esperan que el Gobierno del Estado no obstaculice la labor legislativa.

Mauro Guerra, presidente del Congreso, indicó que no se puede continuar con esta situación entre Gobierno y Congreso. Foto: Martín Fuentes

“Es falso que se vayan a afectar programas, se está pidiendo el excedente que va a tener el próximo año este presupuesto de gobierno”, expresó, “estamos solicitando recursos y recalcar que es para todos los recursos y aun aquellos que abandonaron nuestros partidos y se fueron a las filas de ellos recibirán el mismo presupuesto”.