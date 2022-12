Menor de edad, vecina de Escobedo, muere por rickettsia, provocada por mordedura de garrapata

Ximena Cecilia Cortez Cortinas, una adolescente de 13 años, vecina del municipio de Escobedo, murió por rickettsia, transmitida por la mordedura de una garrapata.

La rickettsia es un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género Rickettsia y son transmitidas por vectores, principalmente las garrapatas.

Fue Alexa Cortinas Guillén, madre de Ximena, quien anunció en Facebook, primero que su hija requería donadores de sangre, y después el fallecimiento de la menor.

“Hoy les quiero comentar, el diagnóstico de mi hija es rickettsia, mordedura de garrapata. Así que tengan mucho cuidado con sus mascotas, sobre todo con los perros callejeros”, escribió Cortinas Guillén en la red social.

Aprovechó para denunciar que en el municipio de Escobedo se han presentado varios casos y nadie hace nada.

“Ayer (el fin de semana), al llegar al hospital me comentaron que en Escobedo ya tienen muchos casos de estos y no puede ser que ni por enterados”, señaló. “Exijo, con mucha impotencia, la respuesta de nuestro alcalde, Andrés Mijes, y de su esposa Yesi de Mijes y servidores públicos del municipio de Escobedo, el apoyo para que puedan hacer algo en todos los sectores donde hemos reportado la infestación de perros callejeros… no quiero dinero ni nada”.

La madre de Ximena posteriormente solicitó el apoyo de la ciudadanía porque la chica requería sangre. Estaba hospitalizada en el Hospital Materno Infantil, en Guadalupe.

“Sólo pido que todo esto no le pase a ningún otro niño, es horrible verlos así sufrir y más por algo que se pudo haber evitdo. Compartan mi publicación como protesta para que me puedan escuchar y atender”, agregó Cortinas Guillén.

Sin embargo, el lunes Ximena perdió la vida, provocando reacciones llenas de empatía de los cibernautas a la familia.

La rickettsia, de acuerdo a la Secretaría de Salud a nivel federal, es una enfermedad poco conocida. La transmisión de este microorganismo por la picadura de una garrapata infectada tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días con síntomas como dolor de cabeza intenso, fiebre de 39 grados, erupciones cutáneas, dolor muscular, malestar general, náuseas, vómito, anorexia y dolor abdominal.

La gravedad de esta enfermedad varía y su letalidad va del 5 al 40%

Como se sabe poco de este padecimiento las personas rara vez hacen caso a los síntomas hasta que es demsiado tarde.

Las rickettsias de mayor importancia epidemiológica son: rickettsia proazekii, su principal vector es el piojo del cuerpo humano; rickettsia typhi, se transmite a través de pulgas de rata y gato, y R. rickettsii, transmitida por la garrapata de perros y provoca la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

Salud exhorta a la población para que ante cualquier síntoma de rickettsiosis es importante consultar al médico para descartar esta enfermedad e iniciar el tratamiento adecuado y oportuno.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal de Monterrey, se propuso como opción una reducción poblacional de perritos callejeros por el incremento en muertes provocadas por la rickettsia.

Esta posibilidad se presentó ante la complejidad de dar tratamiento y seguimiento a la salud de los animales infectados porque son difíciles de atrapar.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

En la sesión se informó que en ese momento había alrededor de 94 mil 400 perros callejeros, muchos de ellos, enfermos de rickettsia.