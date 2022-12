¿Qué es lo que más piden los regiomontanos para el 2023?

El fin del 2022 está a la vuelta de la esquina. Es casi momento de dar vuelta a la página y enfocarse en el próximo 2023. ¿Qué es lo que deparan los próximos 12 meses? Prácticamente es imposible saberlo, sin embargo, también, como cada diciembre, muchos habitantes de Monterrey recurren al esoterismo para darse una ayudadita y tener un año mejor que el que está a punto de terminar.

Ana María González, mejor conocida como Anita, tiene más de 40 años dedicada a ser guía espiritual de quienes esperan salud, abundancia, amor, o trabajo en el año venidero.

Pero en los últimos dos (años) algunas personas han pedido no enfermarse de covid, especialmente después de la primera ola que resultó ser la más mortal y preocupante porque la ciudadanía no estaba preparada para enfrentar un virus de esta magnitud.

“Todos los diciembres vienen muchas personas a pedir por un mejor año nuevo. Antes, pedían por amor, por mejor trabajo, pero desde el 2020, solicitaban protección para no enfermarse de covid”, explicó Anita.

Parecía, dijo, que ese miedo ya había desaparecido en 2021, pero ahora con las nuevas variantes y el aumento de casos de coronavirus, además de influenza y otras afecciones, los creyentes regresaron a pedir protección como hace dos años.

“Les hacemos una limpia completa, les pedimos que oren con mucha fuerza y fe y, especialmente, que se cuiden porque por más que hagamos trabajos de protección, no hay como protegerse”.

Pero Anita también recibe múltiples solicitudes para hacer limpieza energética del hogar.

“Para eso lo mejor es la canela en rama. Tiene efectos purificadores, ahuyenta las malas energías y proporciona tranquilidad y armonía”.

Explicó que poner una rama de canela en la puerta principal aleja las envidias.

“Pero también tiene otros usos indicados para las relaciones humanas. Si mezclas la canela con miel natural tendrás amor y pasión”, añadió la guía espiritual.

Si lo que se busca es limpiar el hogar y mantenerlo libre de energías negativas lo que se debe hacer es tirar todo aquello que no se utilice, limpiar la casa de polvo y trapear con agua con canela en rama.

“Así van a tener un olor muy bonito en su casa y van a limpiar a profundidad. Pero siempre es muy importante que nos deshagamos de todo lo que no usemos, de todo lo que esté viejo o roto. De lo contrario no funcionará”, explicó.

Anita añadió que si lo que se busca es hacer una limpieza espiritual hay que colocar suficiente canela en rama en una olla con agua, dejarla hervir y luego recorrer cada habitación de la casa, permitiendo que el vapor limpie el hogar y lo llene de positivismo.

“Al mismo tiempo hay que tener pensamientos bonitos y placenteros”.

Salud, dinero y amor

Anita indicó que también son muchos los que esperan un 2023 abundante en trabajo, dinero y amor.

“Hasta hace poco recibía clientes que me pedían mucho dinero, pero sin tener que trabajar o hacer algo para conseguirlo… y así no funciona. Recuerden que Dios dice: ´Ayúdate que yo te ayudaré´. Nada funciona si no ponemos de nuestra parte. Igual sucede en el amor. Debe haber un interés de dos partes para que ocurra. Si tú estás enamorado de alguien, pero a la otra persona no le interesas no va a pasar nada.

“Claro que hay otras maneras de hacer que alguien se enmore de ti, pero por lo regular las relaciones terminan mal, con odios y reproches porque la otra persona no era para ti”, explicó Anita.

Este año, en orden descendente, estas son los cinco aspectos que más piden los regiomontanos.

Salud (especialmente no enfermar de covid)

Dinero

Amor

Ayuda para enfermos (familiares o personas cercanas)

Viajes

“Creo que cada año la gente va tomando conciencia de lo que es realmente importante”, expresó Anita. “Por ejemplo, hace 30 años las dos cosas que más solicitaban era amor y dinero… hoy las cosas están cambiando; somos un poco más empáticos…”.