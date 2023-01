Por su físico discriminan a chica en antro de San Pedro: “Personas como yo no entran”

Alondra Acuña no pensaba en dar a conocer la discriminación de la que fue objeto. Foto: Redes Sociales

Indignada, humillada y discriminada. Así se siente una chica regiomontana quien denunció segregación, aparentemente por su aspecto físico, en un antro del municipio de San Pedro.

“Esto me pasó el día de ayer (fin de semana) y pensé en ignorarlo, pero es mi deber no quedarme callada”, escribió la joven identificada como Alondra Acuña en su perfil de Facebook.

En pleno 2023, añadió, se le impidió ingresar al antro denominado Empire.

“No me dejaron pasar al antro por mi físico porque personas como yo no entran. Me siento humillada, discriminada y muy indignada”, detalló Acuña.

Señaló que pasó una gran vergüenza.

“Por no dejarme sola (sus acompañantes) tampoco entraron al lugar. La mirada discriminatoria de todos los cadeneros y demás personal, es inhumano recibir este trato en cualquier condición”.

Acuña señaló que su intención es alzar la voz por todas las personas que han pasado por una situación similar y se han quedado callados.