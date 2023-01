Empleado de salón de fiestas abusa de menor… pero autoridades no pueden hacer nada

Un menor de 3 años de edad fue agredido sexualmente por un empleado de un salón de fiestas infantiles Kiddo´s, de Escobedo sin embargo, la madre del niño dijo que las autoridades dictaminaron que no se le puede considerar abuso sexual porque no hubo penetración.

Ivonne Quintanilla, la mamá del pequeño, recurrió a redes sociales para denunciar la situación de la que fue víctima su hijo.

La agresión sucedió el 18 de noviembre en un salón de fiestas, ubicado en una plaza comercial de Escobedo.

Te puede interesar: OMS conocía acusaciones de agresión sexual contra médico

“Cuando llego a un lugar con mis hijos siempre inspecciono para evitar algún peligro”, expresó.

Quintanilla señaló que se sentó a platicar con otras madres de familia, pero tenía a sus dos niños a la vista. Sin embargo, en algún momento perdió de vista a Marcelo, el más pequeño.

“Me levanté, fui a buscarlo. El niño se había quedado en una cabina de videojuegos oscuros que estaban iluminados con luz neón. En ese lugar estaba un empleado, menor de edad”.

Reveló que su hijo le confesó que había sido agredido de forma sexual por el empleado.

“Me acerco al niño porque estaba inquieto, con la mirada perdida. Cuando salimos me dijo lo que había pasado”, agregó. “Entré en shock, juro que me bloqueé, mi vista se nubló, no coordinaba”.

Quintanilla se dirigió a la mamá del cumpleañero y las dos cuestionaron al empleado.

“Se puso muy nervioso y explicó que le había metido el dedo en la boca al niño porque se estaba ahogando, pero Marcelo dijo que no y reiteró lo que le había pasado”.

Los responsables del salón de fiestas dijeron que no tenían videocámaras en el establecimiento por lo tanto no podían validar las versiones.

A instancia de Quintanilla llegó al lugar la Policía de Escobedo, cuyos elementos le dijeron que lo mejor era que pusiera una denuncia ante el CODE.

Marcelo fue sometido a un examen médico y psicológico, cuyos resultados fueron positivos.

“¡Odio la justicia mexicana!, sentimos mucha impotencia mi esposo y yo al no poder hacer algo más al respecto y que el muchachito lo vuelva a hacer”, destacó Ivonne porque las autoridades le dijeron que al no haber penetración, no se puede considerar un abuso sexual.

El presunto agresor solamente fue detenido por 36 horas y él y su familia tendrán que tomar terapia.

“De mamá a mamá, con la mano en el corazón, que yo siempre estoy pecando de exagerada me pasó, cuando menos lo esperaba, de pronto la culpa me perseguía”.

Salón condena agresión o conducta inapropiada

El salón Kiddo´s, donde ocurrió la presunta agresión al niño, emitió un comunicado en el que condena enérgicamente cualquier agresión o conducta inapropiada de sus empleados.

“En Kiddo´s compartimos la preocupación de la comunidad y condenamos enérgicamente cualquier agresión o conducta inapropiada en contra de la niñez, ya que nuestro principal objetivo siempre es, y ha sido, procurar la felicidad de los niños y de todos nuestros invitados en todas sus celebraciones”, señaló la empresa en un comunicado.

El salón de fiestas emitió un comunicado en el que señala que la Fiscalía no encontró elementos para sustentar una imputación contra el presunto agresor. Foto: Cortesía Kiddo´s

Kiddo´s indicó que el 18 de noviembre se recibió la queja de una de sus invitadas relativa a que su hijo de 3 años había sufrido una agresión por otro masculino menor de edad.

“Situación que de ninguna manera nos representa, ni puede ser tolerada, por lo que nuestro mismo personal realizó el aseguramiento del presunto agresor y el llamado a las autoridades correspondientes, acudiendo elementos de la Policía del municipio de Escobedo”, agregó.

El comunicado indica que los elementos policiacos recabaron todos los indicios e investigaron los hechos que fueron denunciados.

“Por otro lado Kiddo´s se puso a disposición de las autoridades ministeriales para facilitar todos los actos de investigación, asegurando los videos de las cámaras de circuito cerrado de seguridad, aportando los datos que se nos solicitaron, permitiendo el acceso al inmueble y permitiendo las entrevistas del personal que se encontraba en ese momento, así como otorgando facilidades a los investigadores”.

Kiddo´s indicó que tienen conocimiento que la Fiscalía Especializada en Justicia Para Adolescentes del Estado estimó que no existían suficientes elementos de prueba para sustentar una imputación en contra del presunto agresor, desconociendo los detalles exactos de la investigación al tratarse de cuestiones de menores y por el sigilo propio de la indagatoria, y no ser parte de la misma.

Te puede interesar: Walmart te invita a su nueva tienda: Gómez Palacio Laguna

“En Kiddo´s no permitiremos acciones que vulneren la integridad y dignidad de cualquier persona, por lo que se han reforzado los protocolos de atención, comprometiéndonos en la seguridad, confort y la diversión de nuestros invitados”, añade el documento.