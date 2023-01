Son jóvenes y extraordinarios; Monterrey entrega Medalla al Mérito de la Juventud 2022

Sofía Marian Benítez, Jesús Marcelo Aguirre Treviño, Sara Abigail Cantú Pimentel, Saúl Antonio Hernández, Luis Antonio de la Garza Rosales y José Eduardo Villagómez Kuri, recibieron este miércoles la Medalla al Mérito de la Juventud 2022, otorgada por el Gobierno de Monterrey.

Después de dos años de no entregarse por la pandemia, el reconocimiento fue otorgado durante la Sesión Solemne de Cabildo, evento en conjunto con el Instituto de la Juventud Regia (Injure) y por primera se convocó a adolescentes, entre 12 y 17 años y personas hasta los 29 años de edad a concursar por el reconocimiento.

Los ganadores pertenecen a tres categorías: Liderazgo Social, Académica y Cultural o Artística, como parte de las acciones de cuidados y prosperidad para todos.

El alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas agradeció el esfuerzo que, a pesar de la pandemia, persiguieron y alcanzaron sus sueños.

“Gracias a ustedes continuamos siendo inspirados para poder continuar impulsando a las nuevas generaciones a realizar acciones en beneficio de nuestra comunidad regiomontana; ustedes son una generación muy resiliente, también muy creativa, pasaron una situación sin precedentes, pero, siguieron adelante para convertirse en agentes de cambio”, reconoció el munícipe.

Colosio Riojas aplaudió la perseverancia, pasión y vocación de los galardonados para coadyuvar en la transformación activa de Monterrey.

Por su destacada aportación a la cultura y al arte, fueron reconocidos Sofía Marian Benítez, gimnasta rítmica y competidora nacional de sólo 15 años de edad.

Jesús Marcelo Aguirre Treviño, fue premiado por fusionar la educación artística y el teatro. Promueve el autoconocimiento y pensamiento crítico.

En la categoría Académica recibieron la medalla la abogada Sara Abigail Cantú Pimentel, y el aspirante a doctor en nanotecnología, Saúl Antonio Hernández, ambos por sus respectivas investigaciones en cada uno de sus campos.

El médico Luis Antonio de la Garza Rosales, destacó por su ayuda desinteresada en evaluar las necesidades de salud de la población y José Eduardo Villagómez Kuri, como empresario pionero en la conversión de autos a gasolina y diésel en eléctricos o híbridos.

Ellos fueron distinguidos por su liderazgo social.

En su mensaje, la titular del Injure, Jessica Zamarripa, elogió la disciplina de los galardonados quienes obtuvieron el reconocimiento más importante que otorga la ciudad.

“Esta medalla no se había entregado desde que se puso pausa a nuestras vidas a esperar que no nos pasara lo peor, pero la vida no se puso en pausa, tomamos clases a distancia, hicimos fiestas por zoom y hasta nos graduamos por zoom. Nunca se es demasiado joven para ser extraordinario”, dijo la funcionaria.

Los reconoció como ciudadanos de gran valor para Monterrey y confió en que sigan materializando sus metas, ya que el Gobierno de la ciudad se encargará de impulsarlos.