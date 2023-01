Mariana Rodríguez comparte lo grande que está su “Samuelita”

A pocas semanas de que nazca Mariel su mamá, Mariana Rodríguez, mostró con un ultrasonido estructural lo grande que está su primogénita.

La titular de AMAR a Nuevo León presentó tres imágenes en su cuenta de Instagram en las que ya es claramente visible el rostro de la bebé que llegará, aproximadamente, a mediados de marzo.

“Mi Samuelitaaaa, ¿a poco no? Te amo gordita”, escribió Rodríguez.

Hasta la tarde de ayer la publicación tenía 36 mil 166 “me gusta” y 189 comentarios.

Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García anunciaron el 29 de agosto de 2022, que esperaban un bebé.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@”, compartió Rodríguez en sus redes sociales.

La esposa del gobernador dijo que en dos años y medio de matrimonio han aprendido que los tiempos de Dios son perfectos.

“Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos, te amamos!!! Mamá y papá!”.

Mariel llegará al mundo aproximadamente la segunda semana de marzo. Foto: Redes Sociales

La pareja compartió en sus redes una imagen en la que el gobernador muestra un ultrasonido del feto, que en ese entonces, medía alrededor de 6 centímetros y tenía de 12 semanas de gestación.

Poco después de 15 días, la pareja reveló el sexo del bebé. En las historias de Instagram de la pareja del gobernador neoleonés, compartieron el momento en el que en una terraza activan un humo del color que reveló el sexo de quien será el primer bebé de la pareja.

Mariana Rodríguez y Samuel García anunciaron a finales de agosto la llegada de su bebé. Foto: Redes Sociales

Más adelante, García pidió a sus seguidores en redes que lo apoyaran para seleccionar el nombre para su hija.