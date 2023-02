Los Tres Tristes Tigres vuelven a ser virales con parodia de “Sálvame”, canción de RBD

Para muchos, el regreso de RBD a los escenarios ha sido toda una tragedia porque no consiguieron boletos para los conciertos del grupo, los cuales se agotaron en tiempo récord, pero hay alguien que ha sabido capitalizar el éxito de Anahí, Dulce María, Christpher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez: Los Tres Tristes Tigres.

El trío regiomontano, que se ha hecho popular por parodiar éxitos de otros famosos o por crear canciones llenas de humor, vuelve a ser viral, gracias a un cover muy especial de “Sálvame”.

La canción, una graciosa sátira que es viral en redes sociales, se llama “Ya estamos grandecitos” y hace referencia a que la mayoría de los fans de RBD ya pasan de los 30 años y empiezan con “achaques”.

“Ya estamos bien viejitos y le entramos duro al Riopan. Sin café yo no existo, ya nos tenemos que cuidar. Ya estamos bien jodidos, ya rodilla me duele más. Cuando hace mucho frío, ya me parezco a mi papá. Ya estamos bien antiguos, el final me ha llegado ya. Déjenme en un asilo, somos de la tercera edad. Yo soy del 85, ¡ah, la madre, te ves de más! Es porque no he dormido, ni te rías que vas pa’ allá...”, dice una estrofa de la canción.

Jesús Gallardo (acordeón), Erick Ibarra (bajo) y Pedro Palacios (voz y guitarra), quienes se conocieron en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL, están viviendo un nuevo aire de éxito gracias a esta parodia de “Sálvame”.

“Realmente no esperábamos que esta parodia tuviera tanto éxito; lo hicimos, somo siempre para que la gente la pase bien y se divierta un poco”, dijo Palacios en una entrevista para TV.

El video de “Ya estoy grandecito” ya tiene 279 mil 960 vistas en YouTube.