Mariana Rodríguez revela en el programa “La magia del caos”: Llegué a pensar que no merecía ser mamá

En la recta final de su embarazo, Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, reveló que llegó a cuestionarse si en realidad merecía ser mamá después de que su primer embarazo no se logró.

La esposa del gobernador Samuel García reveló en el podcast “La magia del caos”, de Aislinn Derbez, cómo superó la pérdida de su primer embarazo, poco tiempo después de haberse casado.

También reveló que tuvo una pérdida que ser hizo pública, pero tres que no fueron dadas a conocer.

“Yo me casé y me embaracé luego luego… y nunca piensas lo peor, nunca piensas ´Lo voy a perder´ (al feto)”, expresó. “Yo traía una vacío interno con las pérdidas de mis embarazos que dije: ´¡Qué gacho Dios, el universo o quien sea, de haberme puesto en un trabajo en el que son muchos niños, a lo mejor no deseados, y yo con tantas ganas de ser mamá!´”.

Llegué a preguntar: ´A lo mejor no me merezco ser mamá, a lo mejor, por eso, me tocó atender el tema de adopciones´”, contó Rodríguez a la hija de Eugenio Derbez. “Se me hacía el corazón chiquito porque yo decía: ´A lo mejor voy a ser una persona o una pareja que está adoptando en algún momento´… y no estaba en mis planes”.

Expresó que le tocó vivir sola ese proceso de pérdida de un hijo.

“Fue un proceso muy sola… y también público”, expresó en relación a que la noticia se divulgó en redes sociales.

La influencer destacó que no está de acuerdo que las recomendaciones en las que se indica que no se debe revelar un embarazo hasta después de los tres meses de gestación.

“Eso hace que nos sintamos tan solas cuando lo vivimos (una pérdida). Era una pérdida muy personal, algo le platicaba a mi mamá, pero no a mis amigas”, expresó Rodríguez. “Me asqueé tanto de la manera tan pública que lo viví en un principio y me di cuenta de cuantas mujeres lo viven y no lo platican, es un duelo, por más chiquito o avanzado que esté el embarazo”.

Cuando Aislinn cuestionó a Rodríguez cómo se prepara ahora para la llegada de Mariel, cuyo nacimiento sería después del 20 de marzo, señaló que encontró al ginecólogo ideal.

“Me ayudó muchísimo encontrar un ginecólogo que entendiera mi proceso, lo que yo traía internamente, que me dijera: ´El día que traigas una inquietud, de lo que sea, puedes hablarme´”.

Reconoció estar nerviosa por la etapa de mamá que pronto enfrentará y que sigue teniendo un poco de miedo.