Juicio político es “bluff”, dice Samuel García

Samuel García calificó de “bluff” el juicio político, promovido en su contra por la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado y pidió a los diputados que lo dejen trabajar.

“Es un año histórico para Nuevo León y no voy a dedicar un solo minuto a ese ´bluff´ del Congreso”, expresó.

A finales de enero, la Comisión Anticorrupción dictaminó que había elementos suficientes para someter al gobernador a juicio político por no haber presentado a tiempo el Presupuesto de Egresos 2023, lo cual, dijeron los legisladores acarreó “graves problemas” a Nuevo León.

La Comisión añadió que el gobernador tampoco había publicado alrededor de 56 decretos que ya habían sido aprobados por el Legislativo.

“Ya les he dicho (a los diputados) que me dejen trabajar, no le voy a dedicar un minuto de mi tiempo a esas ´chicanadas´”, expresó.

Y aunque la Comisión Anticorrupción citó a García para el 10 de febrero a las 16:00 horas, aseguró que no ha recibido notificación alguna de comparecencia.

Tengo mucho trabajo

Porque tiene mucho trabajo, el gobernador Samuel García descartó que vaya a viajar a Phoenix, Arizona al Super bowl, juego que se disputará entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia.

En lugar de ese viaje, el mandatario se dirigirá a Washington donde estará jueves y viernes.

“Le pedí a Maricarmen (Martínez, secretaria de Turismo) que, aprovechando que se inaugura el vuelo Monterrey-Phoenix, se vaya ella”.

Añadió que, además del viaje de trabajo, su esposa Mariana Rodríguez ya no lo deja salir tanto.

Unilever invertirá en NL Dls. 400 millones

Unilever anunció que invertirá 400 millones de dólares durante los próximos tres años para construir una nueva planta de manufactura en el estado, que creará mil 200 empleos directos e indirectos.

Desde estas instalaciones, que se prevé inicien operaciones en 2024, fabricarán productos de belleza y cuidado personal para exportación regional.

“Damos la bienvenida a esta nueva planta de Unilever que usará tecnología de punta para el cuidado ambiental y posicionará a nuestro estado en la industria mundial de la belleza”, dijo el gobernador. “Esta es una planta significativa por la tecnología que usará y porque posicionará a Nuevo León en el mapa mundial de la belleza”.

Esta es la tercera inversión extranjera más grande en lo que va de este gobierno, que al cierre de 2022 sumaba 114 proyectos.

La nueva fábrica está siendo diseñada para alcanzar el estatus de “lighthouse”, que es un reconocimiento internacional para las fábricas que utilizan tecnologías de punta para aumentar la productividad y la eficiencia, limitando significativamente su impacto al medioambiente.

“Estamos entusiasmados con esta nueva alianza con el estado de Nuevo León para desarrollar nuestra nueva fábrica de clase mundial en Salinas Victoria, sede de operaciones de manufactura locales e internacionales”, comentó Reginaldo Ecclissato, líder de la cadena de suministro de Unilever a nivel mundial.

México se encuentra dentro de los 10 países más relevantes para Unilever en el mundo, es centro clave para la exportación de productos de belleza y cuidado personal de Unilever a más de 25 países.